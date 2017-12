Het vlot niet erg met prestigeproject de Krim

Eén van de grootste infrastructurele projecten van de Russische president Poetin vordert gestaag. Als alles goed gaat, is de brug die het vasteland van Rusland verbindt met de Krim volgend jaar af. Dat is exact volgens planning. Wel vallen de kosten hoger uit dan gepland. Het Kremlin investeert waarschijnlijk ruim 1,4 miljard euro extra om ook spoorrails aan te leggen op de brug.

Het is voor Poetin te hopen dat de nieuwe weg- en spoorverbinding het schiereiland iets van zijn oude aantrekkingskracht teruggeeft. De Krim was bij oud-Sovjetleiders een geliefd vakantieoord. Maar de Russische annexatie, in maart vier jaar geleden, heeft Poetin nog niet gebracht waar hij op had gehoopt: het aantrekken van nieuwe Krim-bewoners.

Investeringen blijven uit, de economie wordt voornamelijk draaiend gehouden met subsidies vanuit het Kremlin. De meeste Russen willen niet verhuizen vanwege de hoge prijzen, de lage salarissen en de slechte infrastructuur op het schiereiland. Sterker nog: sinds de annexatie van de Krim zijn meer inwoners het schiereiland ontvlucht dan dat er mensen naartoe zijn getrokken.

Cijfers over de migratie zijn lastig te achterhalen. Volgens schattingen hebben in drie jaar tijd zeker 150.000 mensen het schiereiland verlaten, hoewel Russische instellingen dat aantal lager inschatten. Dat terwijl de Krimse autoriteiten vorig jaar een plan presenteerden dat ervoor moet zorgen dat de bevolking van de Krim in 2030 met 2,5 miljoen mensen is toegenomen.

Tataren Veruit de meeste migranten zijn Tataren - de groep die sinds de annexatie volgens mensenrechtenorganisaties stelselmatig onderdrukt wordt. De Tataarse gemeenschap trekt zelf al de vergelijking met oud-dictator Stalin. Onder zijn leiderschap werden alle Tataren in 1944 naar Centraal-Azië verbannen omdat ze volgens hem met de Duitsers samenwerkten. Het huidige leiderschap in Rusland is in de ogen van de Tataarse gemeenschap, die zich vanaf het begin fel verzet heeft tegen de annexatie, geen haar beter Het huidige leiderschap in Rusland is in de ogen van de Tataarse gemeenschap, die zich vanaf het begin fel verzet heeft tegen de annexatie, geen haar beter. Vorig jaar bestempelde het Kremlin de Mejlis, het bestuursorgaan van de Tataren, als terroristische organisatie en verbood het alle Tataarse media. Sinds die tijd gaat het volgens maatschappelijke organisaties en de Verenigde Naties bergafwaarts met de mensenrechten. Eerder dit jaar daagde Oekraïne Moskou al voor het Internationaal Gerechtshof vanwege discriminatie op de Krim. De Algemene Vergadering van de VN stemde gisteravond in met een resolutie die de mensenrechtenschendingen op de Krim aankaart. Het is duidelijk dat de Tataren op de radar staan van de internationale gemeenschap.