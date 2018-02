Het vinden van de liefde begint met de juiste datingapp

Links, rechts, links. Wie op zoek is naar een vlam hoeft allang niet meer de kroeg in te duiken. De smartphone is het nieuwe domein van de liefde. Vrijgezellen installeren daarop een van de talloze datingapps, selecteren enkele flatteuze foto's, omschrijven zichzelf eventueel kort. En voilà, het zogenoemde swipen kan beginnen: met veegbewegingen over het scherm kiezen gebruikers wie ze leuk vinden. Schuift de ander jouw foto ook naar rechts? Dan heb je een match en kun je elkaar berichtjes sturen.

Lange tijd werd dat gezien als oppervlakkig. Het snelle swipen zou enkel leiden tot vluchtig chatcontact, tot seks, tot teleurstelling. Algoritmes kunnen de liefde niet doorgronden, zo luidde de heersende opvatting.

Dat blijkt ook uit de cijfers van de reus onder de datingapps: Tinder zegt dagelijks 1,6 miljard veegbewegingen in 196 landen te turven. Nederland telt naar schatting anderhalf miljoen profielen, al zijn die niet allemaal actief. In de grote steden is ook Happn populair. Die app, die alleen mensen uit iemands directe omgeving aan zijn gebruikers voorstelt, telt 700.000 profielen.

Maar inmiddels weten ook oudere leeftijdsgroepen de liefdes op hun telefoon te vinden, zo blijkt uit onderzoek. "De club dertigers, veertigers en ook vijftigplussers groeit op Tinder. Zeker mensen die een lange relatie achter de rug hebben, gaan via de app op zoek naar een nieuwe partner. Jong of oud, swipen is algemeen geaccepteerd en doodnormaal."

Maar het imago van datingapps is veranderd, stelt Elisabeth Timmermans, die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam postdoctoraal onderzoek doet naar deze technologische hulpjes voor het vinden van verkering. Het taboe op liefdesapps is verdwenen.

Niche-app

Dat enorme aanbod is de kracht van Tinder en Happn, er is voor ieder wat wils, maar het is ook hun achilleshiel. "Wie je op je scherm te zien krijgt, is heel willekeurig", aldus journalist Colin van Heezik, die een boek schrijft over liefde in tijden van Tinder. "En daarom zie je nu de ene na de andere niche-app verschijnen."

Hij noemt Bumble, waar alleen vrouwen een chatgesprek kunnen starten. Ook is er Twindog voor baasjes van honden, kunnen dames die van mannen met baarden houden terecht op Bristlr, en swipen moslims via Minder.

Ook Alexander Schouten, die aan de Universiteit Tilburg het nieuwe mediagebruik onder jongeren bestudeert, ziet die wildgroei aan specifieke alternatieven. En hij neemt nog iets anders waar: eindeloos chatten is passé.

Tinder wordt nu voornamelijk gebruikt als eerste stap Alexander Schouten, Universiteit Tilburg

"Tinder wordt nu voornamelijk gebruikt als eerste stap, als matchmaking. Met name ervaren gebruikers spreken sneller dan voorheen af in het echt, er worden niet meer weken berichtjes over en weer gestuurd. Daarmee verdoe je je tijd, is de opvatting. Want iemand kan online heel leuk zijn, maar offline toch tegenvallen. En dan heb je voor niks al die uren gechat."

Hoe succesvol algoritmes zijn als Cupido? Dat is moeilijk vast te stellen. Een onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, wees vorig jaar uit dat de helft van de 18- tot 25-jarigen een datingapp gebruikt. Bij 15 procent van de jongens en 12 procent van de meisjes leidt dit tot een afspraakje.

Opvallend: van de afspraakjes die jongeren tussen de 18 en 25 maken via Tinder, leidt meer dan de helft tot een vaste, monogame relatie.