Het vertrek van WhatsApp-oprichter Koum komt Facebook niet slecht uit

Jan Koum, de medeoprichter van WhatsApp, stapt op bij Facebook, het moederbedrijf van de chatapp. Koum zou met bestuurders van Facebook in de clinch liggen over privacykwesties. Vier jaar geleden kocht Facebook Whatsapp voor 19 miljard dollar van Koum en medeoprichter Brian Acton, die vorig jaar al opstapte.

In een Facebookbericht maakte Koum zijn vertrek maandagavond laat wereldkundig. Zijn aankondiging kwam nadat het Amerikaanse dagblad The Washington Post berichtte over een conflict tussen Koum en Facebook. De geboren Oekraïner zou het niet eens zijn met de pogingen van Facebook om de ingebouwde beveiliging van WhatsApp te verzwakken en persoonlijke informatie van gebruikers te verzamelen.

Fa­cebook-top­man Mark Zuckerberg liet weten Koum te zullen missen

“Het is tijd om verder te kijken”, schreef Koum in zijn bericht. De mede-oprichter van WhatsApp ging niet in op de reden achter zijn vertrek. Die zou volgens ingewijden niets te maken hebben met de privacycrisis waarin Facebook zich bevindt sinds in maart bekend werd dat data van 87 miljoen Facebookgebruikers in handen kwam van de presidentscampagne van Donald Trump. Facebook-topman Mark Zuckerberg liet weten Koum te zullen missen.

Versleuteling WhatsApp werd in 2009 opgericht door Koum en Acton. De gratis berichtendienst profiteerde van de opkomst van smartphones en bleek een geduchte concurrent voor de betaalde sms. Toen Facebook WhatsApp in 2014 kocht had de berichtendienst bijna 500 miljoen gebruikers wereldwijd. Onder de paraplu van moederbedrijf Facebook groeide WhatsApp uit tot de grootste chatapp ter wereld met anderhalf miljard gebruikers. De twee WhatsApp-oprichters beloofden dat privacy van gebruikers onder Facebook niet in het geding zou komen. De end-to-end encryptie die in 2016 op dienst werd geïnstalleerd, leek hier een bewijs van. Door die versleuteling zijn berichten, foto’s en video’s beveiligd en kunnen alleen verzender en ontvanger ze zien. Op Facebook zei de miljardair dat hij wil genieten van zijn verzameling Porches en spelen met zijn frisbees Maar de ingebouwde beveiliging van WhatsApp staat Facebook in de weg om geld te verdienen met de dienst. Van de 19 miljard dollar die het bedrijf in WhatsApp investeerde heeft Facebook nog weinig terug gezien. De app is gratis, er wordt niet geadverteerd en niets op verkocht. Met het opstappen van beide oprichters van WhatsApp lijkt de weg vrij voor Facebook om WhatsApp van enkele aanpassingen te voorzien om er zo geld mee te verdienen, waarschijnlijk ten koste van de privacy van de gebruikers.