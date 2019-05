Het verlies van De Graafschap is een anticlimax voor Sparta

Tegen middernacht, iets voor half twaalf, geeft de perswoordvoerder van Sparta het op: Fraser is onvindbaar. Op berichten op zijn telefoon reageert hij niet.

Natuurlijk, de teleurstelling is dan nog voelbaar op Het Kasteel. Sparta, vorig seizoen gedegradeerd uit de eredivisie nadat de finale van de play-offs werd verloren van FC Emmen, heeft zichzelf een slechte uitgangspositie verschaft tegen De Graafschap. Vooral de afloop is wrang. Spelers zoeken na het laatste fluitsignaal met gebogen hoofd de catacomben op. Ze weten dat ze nu voor een lastige opdracht staan.

Terwijl Sparta het verloren terrein zo snel mogelijk goed wil maken. “Iedereen hunkert hier naar de eredivisie”, meent spits Veldwijk. In de reguliere competitie lukte het Sparta niet om rechtstreeks te promoveren. De club eindigde als tweede in de Keuken Kampioen-divisie - elf punten achter kampioen FC Twente. De nacompetitie moet redding brengen. Vorige week werd een eerste aanzet gegeven. Sparta rekende in de halve finale overtuigend af met TOP Oss.

Maar ja, De Graafschap - als nummer zeventien van de eredivisie veroordeeld tot het spelen van nacompetitie - is van een ander kaliber. Sparta doet zaterdag ruim een uur aardig mee. Het Kasteel, uitverkocht voor de seizoensapotheose, veert al na acht minuten op als Veldwijk de bal op fraaie wijze aflevert bij Auassar, die al vallend binnen kopt. Sparta geeft voor rust niets weg. Veldwijk is zelfs dicht bij de 2-0. Hij schiet op de paal.

Anticlimax

Veldwijk, die eerder eredivisie speelde met FC Utrecht, PEC Zwolle en FC Groningen, gaat voorop in de strijd tegen De Graafschap. Hij knokt, vormt een dankbaar aanspeelpunt voor zijn ploeggenoten en de Zuid-Afrikaans international toont vooral een enorme drive en gretigheid. Omdat hij, 27 jaar, weet: de nacompetitie speel je grotendeels met je hoofd. Het team dat het ’t graagst wil, overleeft meestal. “Dit zijn finales”, onderstreept Veldwijk. “Hier heb je 38 wedstrijden voor gestreden in de competitie. Voor mij is het niet meer dan normaal dat je alles geeft. Het is heel belangrijk voor de club dat we terug naar de eredivisie gaan. Voor mijzelf ook. Ik heb geen contract meer als we niet promoveren. Dan kun je zeggen: dat is gunstig, omdat ik een redelijk seizoen heb gedraaid (24 competitietreffers, red.), maar ik wil het liefst bij Sparta blijven.”

De eredivisie verdwijnt zaterdag langzaam uit zicht voor Sparta. De gelijkmaker, na ruim een uur spelen, komt letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen als Bahoui een van richting veranderde voorzet van Benschop binnen werkt. Spartaan Vriends, na een onfortuinlijke glijpartij, ontvangt kort daarna zijn tweede gele kaart. Hoewel de thuisclub een van de beste wedstrijden van het seizoen speelt, oogt De Graafschap in de eindfase fitter. De Superboeren ruiken hun kans.

De ontknoping is een anticlimax voor Sparta. Ver in blessuretijd haalt Harroui de opgekomen Tutuarima neer in het zestienmetergebied, waarna El Jebli raak schiet vanaf elf meter: 1-2. Fraser, die eredivisionist Vitesse verruilde voor Sparta, ziet het vol ongeloof aan. Zijn missie om de Kasteelclub na een jaar afwezigheid terug te brengen op het hoogste niveau lijkt een bijna onmogelijke geworden.

En ja, dan wil je het liefst even verdwijnen. Verdwijnen in het niets. Om de rug voorzichtig te rechten. In Doetinchem moet Sparta de schade zien te herstellen.