Het verhaal van een man die jarenlang 5,3 procent rente betaalde

'Je betaalt het verschil (de boeterente) in één keer aan ons terug, in plaats van over de resterende maanden van je rentevastperiode. Daarom corrigeren wij het bedrag van de vergoeding volgens een standaard manier. Dit is de contante waarde methode. Bij het berekenen van de contante waarde wordt het verschil in elk maandbedrag omgezet naar de totale waarde van deze verschillen op de datum van de terugbetaling. Deze omzetting noemen wij het verdisconteren van de verschillen in maandbedragen. Dit doen wij aan de hand van de vergelijkingsrente. Het bedrag dat je bij stap 5 ziet is het uiteindelijke bedrag aan vergoeding dat we bij jou in rekening brengen.'

Goed.

Dat is dus de contante waarde periode. En de vergelijkingsrente. Joehoe.

Ik herlees de passage, ik zal hem hier niet nog eens afdrukken. Herlezen helpt niet. Ik ga bellen.

Zit achttien minuten in de wacht.

Leest u de e-mail van de hy­po­theek­ver­strek­ker gerust. Misschien volgt u de redenering. Ik niet. Wim Boevink

Dan een vriendelijke jongeman.

Ik probeer hem uit te leggen wat ik niet snap, en dat alleen is al best ingewikkeld.

Ik betaal over grote delen van mijn hypotheek een rente van 5,3 procent, afgesloten in de tijd van de Frans-Duitse oorlog. Zo uit de tijd gevallen doet de overeenkomst aan. Ik voel me de laatste sukkel op de markt van huizen en derivaten.

'Ik betaal 1,8 procent,' zegt iemand tegen me. Of 2,2. Nooit hoor ik iemand zeggen: ik betaal 7,7 of 8,9.

Particulier probleem U kunt een deel oversluiten naar een meer marktconforme rente, zegt de jongeman aan de telefoon. Alleen betaalt u daarover aan ons een vergoeding. Dat snap ik. Al begrijp ik het niet. Natuurlijk betekent minder rente ook minder inkomsten voor de bank, maar dat is toch nog altijd beter dan helemaal geen inkomsten meer als ik verkoop en alles aflos? Zeker in het geval van een huis waarvan de executiewaarde de totale hypotheeksom allang overstijgt. Ik bedoel, kan dat niet soepeler? Waarom zijn die banken zo stug? Ik weet het, het is een particulier probleem, die kwestie van mij met dat huis, waar ik al de hele week over schrijf, alsof er geen belangrijker zaken zijn. Nee die zijn er niet! En hoe particulier is zo'n huizenkwestie eigenlijk? Hebt u niet ook een huis? En bent u misschien eigenaar? Het is misschien altruïstischer om over daklozen te schrijven, maar daar zijn er weer veel minder van. Ongetwijfeld wenst u mij het allerbeste met mijn huis, of het kan u geen zier schelen, maar ook sluit ik niet uit dat u liever wat meer bedragen zou lezen. Hoe hoog is die hypotheek van mij dan, en wat los ik af, en wat is de executiewaarde van dat huis en wat is zo dadelijk de vraagprijs. Want met bedragen kan het gezelschapsspel pas werkelijk beginnen. Het risken op de huizenmarkt. U leest hier de verslagen van een man die uit de markt gaat vallen, die de contante waarde periode nooit begreep, en die jarenlang 5, 3 procent rente betaalde. 5,3 procent!!!

