Het UMC brak een onderzoek af na babysterfte, deze onderzoeker legt uit wat er misging

Vooraf zag het er veelbelovend uit, zegt Wessel Ganzevoort van het Amsterdamse UMC. Hij leidde het onderzoek waarbij vrouwen die zwanger waren van een kind met een groeiachterstand, viagra kregen toegediend. Het idee was dat viagra bloedvaten verwijdt waardoor de placenta beter doorbloed wordt en de vrucht beter zou groeien. Ganzevoort: “Dat idee werd in dieronderzoek bevestigd en later ook in kleine studies bij mensen.”

Toen hij aanwijzingen kreeg dat het middel in sommige landen de weg naar de praktijk aan het vinden was, sprak hij er met collega’s uit Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Canada over. Ze besloten om gezamenlijk vier onderzoeken op te zetten om het goed uit te zoeken. Afgelopen maanden berichtten zowel Engeland als Nieuw-Zeeland dat ze geen effecten hadden gevonden, geen positieve maar ook geen negatieve.

Maandag bleek dat het onderzoek is stopgezet omdat een tussentijdse analyse wel schadelijke gevolgen had laten zien. In de groep van 93 vrouwen die viagra kregen, waren 19 baby’s overleden, tegenover 9 baby’s uit de placebogroep van 90 vrouwen. Vooral ook omdat 11 baby’s uit de viagra-groep waren overleden aan een longaandoening die aan het middel gerelateerd kon worden, werd het onderzoek direct gestaakt. Vervolgens is ook de Canadese studie stilgelegd.

Van Delden: “Dat systeem is ingevoerd na de softenon-affaire (het middel dat eind jaren vijftig een groot aantal ongeboren kinderen ernstig verminkte, red). Dat nooit meer, was de reactie. Het gevolg was een streng gecontroleerd systeem. Dat lijkt prettig, maar in de praktijk kan een middel dat veilig bleek voor de proefpersonen – jonge, gezonde twintigers – bijwerkingen geven bij de gebruikers – zwakke ouderen bijvoorbeeld.”

Van Delden onderscheidt drie mechanismen die de veiligheid zo goed mogelijk borgen maar die geen absolute zekerheid kunnen bieden. Het eerste is de opbouw van het onderzoek. Een nieuw middel wordt eerst getest op schadelijke bijwerkingen, dan – in een kleine groep – op zijn werking en ten slotte wordt in een grotere studie gekeken of het middel beter is dan bestaande.

Bedenk dat bijna de helft van deze kinderen het zonder ingreep niet haalt, zegt Ganzevoort. “En we hadden er geen enkel middel tegen. Artsen én patiënten waren op zoek naar iets wat hielp. We hebben ouders geïnformeerd over mogelijke voor- en nadelen. Voor zover we die kenden, natuurlijk. Maar dat gesprek leidde er nogal eens toe dat vrouwen niet meededen omdat ze niet in de placebogroep terecht wilden komen.”

Baten en risico's

Een tweede mechanisme is dat de commissie soms baten en risico’s moet inschatten, terwijl het middel nog nooit bij mensen is getest. “Dan kom je in een spagaat. Je wilt de deelnemers beschermen, maar je wilt ook niet alles tegenhouden. Met zo’n houding zou je patiënten ook van alles onthouden. Je houdt dus een risico en dat kun je hooguit beperken door het gefaseerd te testen en telkens bij die kleine groep te testen of er schade is.”

Ten slotte is er nog de individuele afweging van de patiënt. “Het is niet de medisch-ethische commissie die beslist. De patiënt wordt geïnformeerd over de voors en tegens en kan dan zeggen: ik doe mee of niet. Soms schat een patiënt de voordelen te groot in. ”

Een à twee keer per jaar wordt een studie stilgelegd – van de 1700 studies die er jaarlijks lopen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is dat te wijten aan onzorgvuldigheden. Al met al is het een goed systeem, vindt Van Delden, maar niet waterdicht. “Ook als blijkt dat iets schadelijk is, is dat goed om te weten. Het is uiteraard heel triest als iemand door zo’n studie overlijdt, maar daar staat tegenover dat het goed is uitgezocht en we weten dat we zo’n middel niet moeten gebruiken.”

Dat benadrukt ook Ganzevoort. “Het is belangrijk dat we dit gedaan hebben. Ook al hadden sommige baby’s zonder deze studie misschien nog geleefd. Misschien is het een schrale troost dat we met dit onderzoek ook kinderen hebben gered.”