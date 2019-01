Het Trevifontein-geluksritueel kreeg vorm na een romcom

Maar zes jaar daarvoor bezorgde ‘Three coins in the fountain’, een Amerikaanse romantische komedie al wereldfaam aan de Romeinse bezienswaardigheid én het ritueel van muntjes werpen om geluk en een nieuw bezoek aan de Italiaanse hoofdstad af te dwingen.

De opbrengst van dit bijgeloof is nu inzet van een conflict tussen de katholieke kerk en de gemeente Rome. De laatste wil de een tot anderhalf miljoen euro die jaarlijks in het water belandt besteden aan infrastructuur. De kerk wenst dat zij het geld mag blijven besteden aan armenzorg.

Tot in de jaren vijftig visten straatjongens in het diepst van de nacht de lires van de bodem. Wie gepakt werd, riskeerde hooguit een bekeuring voor illegaal zwemmen. Maar in 1956 bepaalde de rechter dat het geld toebehoorde aan de ­gemeente Rome. Voortaan gold het lires naar boven halen als diefstal.

Wereldwijd succes

De opbrengst was in de periode daarvoor ook flink gestegen door Three coins in the fountain. De film van regisseur Jean Negulesco, die het romantische zoeken van drie Amerikaanse jonge vrouwen in Rome volgde, was een wereldwijd succes.

Niet alleen deze romcom verschafte de Trevifontein en het muntjesritueel extra bekendheid in de wereld, de titelsong droeg daar ook in hoge mate aan bij. Voor het maken werden Jule Styne ­(muziek) en Sammy Cahn (tekst) aangezocht. Het duo had al tal van successen op zijn naam, zoals ‘Let it snow’ en ‘I fall in love too easily’. De twee schreven het nummer in een uur, zonder de film gezien te hebben. Frank Sinatra nam het al een dag later op. Hij zong: ‘Three coins in the fountain / Each one ­seeking happiness / Thrown by three hopefull lovers / Which one will the fountain bless’. Sinatra’s versie stond een paar weken op nummer één in de Britse hitlijsten. Een ­cover van The Four Aces bereikte dezelfde positie in de Verenigde Staten.