Het trauma van de onterechte beschuldiging

Wie onterecht beschuldigd is van seksueel geweld of intimidatie hoeft geen nazorg te verwachten. Dat is een kwalijke zaak, vindt sociaal psycholoog Kim Lens, die hier onderzoek naar doet. Volgens haar moet er meer aandacht komen voor deze groep, die zij 'vergeten slachtoffers' noemt. "De verdenking heeft desastreuze gevolgen, maar wij doen er niets mee."

Lees verder na de advertentie

Lens, onderzoeker en docent aan de Tilburg University, reageert op het verhaal van journalist Flip van Doorn dat afgelopen zaterdag in Tijd stond. Daarin beschrijft hij hoe een potloodventer zijn dochter vlakbij school de pas afsnijdt. De verdachte die wordt opgepakt, lijkt in niets op wat zijn dochter beschrijft. Toch wordt hij veroordeeld. Dat een volwassene zijn nummerbord heeft doorgegeven, telt zwaarder dan de getuigenis van het meisje.

'Onvoorstelbare bak ellende' In hoger beroep wordt de 22-jarige verdachte wel vrijgesproken. Zijn auto is aangezien voor die van een ander. Van Doorn betreurt dat hij een 'onvoorstelbare bak ellende' over zich heen heeft gekregen: hij is keihard ondervraagd, heeft intieme vragen over zijn seksleven beantwoordt en twaalf dagen voorarrest uitgezeten. Een onschuldige verdachte denkt precies hetzelfde. Dat leidt tot enorm veel stress. Iva Bicanic, klinisch psycholoog De zaak is herkenbaar voor Lens. Zij volgde voor haar onderzoek 25 mannen die ten onrechte beschuldigd werden van zedenmisdrijven. Ze is wereldwijd de eerste die zich over deze groep buigt. "Dat laat wel zien hoe onderbelicht dit onderwerp is. Ik heb gezien dat een onterechte beschuldiging enorme gevolgen heeft op iemand sociale leven, werk en psychische gesteldheid." Klinisch psycholoog Iva Bicanic heeft meerdere malen jongens behandeld die onterecht beschuldigd zijn van seksueel geweld. "Hoe heftig is dat? Een slachtoffer van seksueel geweld denkt: hoe kan ik mijn verhaal vertellen, want er was niemand bij dus niemand gelooft me. Een onschuldige verdachte denkt precies hetzelfde. Dat leidt tot enorm veel stress."

Schaamte overheerst Bicanic is coördinator van het landelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren in het UMC Utrecht. Volgens haar kan onterecht beschuldigd worden óók een traumatische ervaring zijn. "Een verdachte wordt in een cel gezet. Hij schaamt zich enorm. Eenmaal vrijgesproken, blijft die ervaring iemand bij. En de schaamte blijft overheersen in de herinnering eraan." Als er foto's van een verdachte verspreid worden, is het bereik al gauw heel groot. Daar ervaren onschuldige verdachten grote gevolgen van. Kim Lens, psycholoog Voordat een slachtoffer van seksuele intimidatie of misbruik aangifte doet, voert de politie eerst een informatief gesprek. Dat gebeurt alleen bij zedenzaken. Bicanic: "Slachtoffers kunnen dat als ontmoedigend ervaren en dat is heel vervelend. Maar ik vind het goed dat de politie hier zo zorgvuldig mee omgaat. Je moet er toch niet aan denken dat iemand vals wordt beschuldigd." Volgens schattingen is één op de vijf meldingen van seksueel misbruik uiteindelijk onterecht, weet Lens. "Het komt veel vaker voor dan we denken", zegt zij. Sinds de komst van sociale media zijn zedenmisdrijven ook vaker in de openbaarheid. "Als er foto's van een verdachte verspreid worden, is het bereik al gauw heel groot. Daar ervaren onschuldige verdachten grote gevolgen van." Een verdachte komt, ook al wordt hij vrijgesproken, niet gauw van het imago van pedofiel of potloodventer af.

Kun je een 10-jarige geloven? Er is veel onderzoek gedaan naar hoe betrouwbaar kinderen zijn als informanten. "Wat ik daarvan geleerd heb, is dat kinderen in principe betrouwbare getuigen zijn. Mits je ze open vragen stelt. Dus vraag: 'Vertel me daar alles over', in plaats van: 'Ging het zo of zo?'", zegt Iva Bicanic, hoofd van het landelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren in het UMC Utrecht. Er bestaat zoiets als een 'kindvriendelijk studioverhoor'. Zedenrechercheurs gaan met kinderen onder de twaalf een ander soort gesprek aan dan met meerderjarigen. Het is heel belangrijk dat volwassenen niet emotioneel zijn als ze met een kind praten over mogelijk seksueel geweld, aldus Bicanic. "Kinderen voelen dat aan en gaan daar rekening mee houden." lees ook: Een onverwachte wending in de rechtszaak om die viezerik bij het schoolplein

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.