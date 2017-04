Het tekort aan woningen groeit in het hele land

Jaarsma ziet dat de oververhitting van de Amsterdamse woningmarkt zich als een olievlek over de rest van het land verspreidt. Ook elders krimpt het aanbod. “We komen nu al 200.000 woningen tekort. Daar komt nog bij dat er jaarlijks 30.000 woningen te weinig worden gebouwd. En waar de vraag groter is dan het aanbod, zullen de prijzen stijgen.”

In het afgelopen jaar zagen NVM-makelaars hun woningaanbod flink slinken, meldde de makelaarsvereniging vandaag. Stonden er vorig jaar rond deze tijd ruim 117.000 woningen te koop, nu zijn dat er 79.000. Vooral in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen werden fors minder te-koop-bordjes in de tuin geplant.

Keuzemogelijkheden slinken

De vanzelfsprekende koploper: Amsterdam, daar daalde het aanbod met 19 procent. Ondertussen stegen de prijzen in de hoofdstad vorig jaar met 18 procent, en zagen Haarlemmers en Utrechtenaren de huizen in hun stad ruim acht procent duurder worden. Wie op zoek is naar een woning in Amsterdam, maakt dikke kans dat er maar keus is uit drie beschikbare woningen binnen zijn budget. In Haarlem en Utrecht is dat niet veel anders.

Gevolg: kopers die eerder hun heil in Amsterdam zochten, en daarna in Haarlem of Utrecht, wijken nu nog verder uit. Naar Purmerend, naar Amersfoort, of nog verder weg naar Alkmaar. In die laatste stad gaan de ontwikkelen sinds een paar maanden hard. Zo tonen CBS-cijfers dat de huizenprijzen er in een jaar tijd met tien procent stegen. Nog meer dan in Utrecht en Haarlem. En ook in Alkmaar zien kopers hun keuzemogelijkheden slinken: van zeven beschikbare woningen een jaar geleden naar drie nu.

Elk jaar bekijken we of we de prognose moeten aanpassen. Blijkt dat we meer moeten bijbouwen, dan zullen we dat ook doen. Peter van Huissteden, wethouder Alkmaar

Volgens wethouder Peter van Huissteden, verantwoordelijk voor het nog te verschijnen Regionaal Actieprogramma Wonen, raakt de markt in Alkmaar nog niet oververhit. “Elk jaar bekijken we of we de prognose moeten aanpassen. Blijkt dat we meer moeten bijbouwen, dan zullen we dat ook doen.”

Toch baart de ontwikkeling Johan Groen zorgen. Volgens de voorzitter van NVB Bouw, de vereniging voor bouwondernemers en ontwikkelaars, dreigt er een woningtekort in Alkmaar. Provincie en gemeentes houden onvoldoende rekening met de toestroom uit Amsterdam en omstreken, zegt hij. “We gaan dezelfde kant uit als Amsterdam. Ook hier wordt al overboden. Als we niet meer gaan bijbouwen dan we nu van plan zijn, moeten ook Alkmaarders straks in omliggende dorpen gaan kijken voor een betaalbare koopwoning.”