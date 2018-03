Het tactische meesterbrein van vorig jaar zit nu op de wip bij Chelsea

Een tactisch genie, dat tot in het diepste van zijn vezels wilde winnen. Zo werd Antonio Conte, de Italiaanse coach van Chelsea, vorig seizoen regelmatig omschreven. Inmiddels wordt die gedrevenheid steeds vaker uitgelegd als wild en hysterisch. Het kan verkeren.

De kampioen van vorig seizoen staat nu vijfde, met liefst 25 punten achterstand op koploper Manchester City. Om het seizoen van Chelsea nog enige glans te geven, zal Roman Abramovitsj, eigenaar van Chelsea, van Conte verwachten dat hij een gooi doet naar winst van de Champions League. Daarvoor moet hij eerst vanavond de speelwijze van het Barcelona van Ernesto Valverde kraken. Drie weken terug eindigde de eerste confrontatie in Londen op 1-1.

Conte was vorig seizoen de uitvinder van het systeem dat Chelsea onverslaanbaar maakte. In september 2016 stond de voormalig bondscoach van Italië halverwege met 3-0 achter tegen stadgenoot Arsenal. Er waren nog maar zes wedstrijden in de Premier League gespeeld, maar in rap tempo zag Conte de titel uit het zicht verdwijnen. Omdat het duel met Arsenal toch al gespeeld was, gebruikte hij het restant van de wedstrijd om te sleutelen aan zijn tactiek en ineens wist hij het: dit is de manier waarmee ik Chelsea onverslaanbaar maak.

Die nieuwe formatie kende drie verdedigers, vier middenvelders en drie aanvallers. De ontmoeting met Arsenal ging verloren, maar daarna won Chelsea dertien achtereenvolgende wedstrijden. De Londense club werd landskampioen met een voorsprong van zeven punten.

Conte gebruikte veel tijd om zijn spelers te laten wennen aan de nieuwe tactiek. Zo furieus of uitzinnig van vreugde als hij tijdens wedstrijden langs de kant staat, zo begeleidt hij zijn spelers ook op de trainingen. Tijdens de soms uren durende sessies schreeuwde hij vorig seizoen zijn stem helemaal schor.

Tot in het kleinste detail

De voormalig speler en trainer van Juventus deed alles om ervoor te zorgen dat zijn spelers tot in het kleinste detail wisten wat ze moesten doen. Maar in de zomer werden al de eerste scheuren zichtbaar in de eenheid van Chelsea. Via een sms'je liet Conte Diego Costa weten de spits in het volgende seizoen niet meer nodig te hebben. De aanvaller had met twintig treffers een flink aandeel in het behalen van de landstitel en was daarnaast belangrijk als aanjager.

Conte was echter van mening dat Costa overbodig was en hij ging verder met Alvaro Morata als diepe spits. Gedurende dit seizoen liep Conte regelmatig de bestuurskamer van Chelsea binnen, waar hij met driftige handgebaren en veel misbaar om nieuwe spelers vroeg.

Dat wekte irritatie op bij de leiding van Chelsea. Helemaal omdat de resultaten dit seizoen veel minder stabiel zijn dan in het kampioensjaar. Van de laatste zes wedstrijden in de Premier League zegevierde Chelsea slechts tweemaal. Het doet de geluiden over een tussentijds vertrek van Conte aanzwellen. Zeker bij de Britse tabloids, die elke roddel aangrijpen voor een groot verhaal.

Als Chelsea vanavond in de Champions League wordt uitgeschakeld door Barcelona, zal er nog dwingender over de opvolging van Contes worden geschreven. Het tactische meesterbrein van vorig jaar zit nu in Londen op de wip.