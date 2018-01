Het Syrische leger rukt op naar laatste rebellenbolwerk: Idlib

Syrische troepen hebben maandag veertien dorpen heroverd in de provincie Idlib. De regering in Damascus probeert met Russische steun deze provincie - het laatste bolwerk van de rebellen - onder controle te krijgen. Daartoe startte ze in het najaar al een offensief. Afgelopen dagen is de strijd geïntensiveerd waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.

Zo legde in de stad Idlib een autobom zondag een deel van het Thalatheen-district in puin. Minstens 25 mensen kwamen daarbij om. Volgens de hulporganisatie Witte Helmen waren er vier kinderen en elf vrouwen onder de dodelijke slachtoffers en raakten ongeveer honderd mensen gewond. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit.

Wel is duidelijk dat Syrische militairen met een opmars in de Idlib-provincie, die aan Turkije grenst, bezig zijn. Vanaf Kerstmis hebben zij versterking gekregen. Zo is generaal Suheil al-Hassan, die onder zijn eigen troepen bekend staat als ‘Tijger’, naar het noorden gestuurd. Zijn missie zou onder andere zijn om de strategisch gelegen weg tussen Damascus en Aleppo veilig te stellen.

Want hoewel de regering een jaar geleden de stad Aleppo al innam, de weg naar de hoofdstad bleef gevaarlijk. Vooral vanuit het westen wordt die nog regelmatig door rebellen aangevallen. Het oosten van de weg is rustig sinds Islamitische Staat min of meer verdreven is.

Een ander doel van het offensief is om de luchtmachtbasis Abu al-Zuhour onder controle te krijgen, die sinds 2015 in handen van de rebellen is. Die heeft niet alleen een belangrijke strategische maar ook symbolische functie. Net als de rest van de regio. Idlib is namelijk de enige Syrische provincie die in haar geheel onder controle van de oppositie is gekomen.

Het gebied wordt gedomineerd door Tahrir al-Sham, een groep die al paar keer van naam is veranderd en eerder bekend stond als Fateh al-Sham en Al-Nusra. Tahrir al-Sham zegt geen banden meer te hebben met Al-Qaida, maar het is niet helemaal duidelijk of dat ook echt zo is.

Een verwoeste basis van jihadistische rebellen in Idlib, in het noord-westen van Syrië. © AFP

Hulporganisaties vrezen de gevolgen van deze nieuwe fase in de burgeroorlog. Volgens de Verenigde Naties hebben al 60.000 mensen noodgedwongen hun huizen moeten verlaten. De Witte Helmen melden dat ze moeten bivakkeren in tenten die hen niet kunnen beschermen tegen de kou en de regen.

'Veel van deze mensen hebben door het conflict al verschillende keren hun boeltje moeten oppakken. Hun reserves zijn zo langzamerhand uitgeput.'

De regio heeft sinds het uitbreken van de oorlog al heel veel mensen uit andere delen van Syrië opgevangen. De vluchtelingenkampen zitten vol en lokale gemeenschappen vangen al heel veel mensen op. In Idlib wonen ruim twee miljoen mensen, van wie ongeveer de helft ontheemden uit andere delen van het land die eerst in handen waren van de opstandelingen. Zo hebben veel inwoners uit Aleppo hun toevlucht in Idlib gezocht toen de rebellen daar werden verdreven.

Christy Delafield van hulporganisatie Mercy Corps maakt zich vooral zorgen over de voedselsituatie, zei ze tegen persbureau Reuters. “Veel van deze mensen hebben door het conflict al verschillende keren hun boeltje moeten oppakken. Hun reserves zijn zo langzamerhand uitgeput.”

