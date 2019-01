Het Syrische Idlib heeft een nieuwe sheriff: terreurbeweging HTS

Het jihadistische HTS heeft vooral de aanval geopend op zijn oude bondgenoot: Nour al-din al-Zinki. Eerder vochten zij op veel plekken zij aan zij, maar hun relatie is sinds 2017 bekoeld. De strijders van al-Zinki, de organisatie werd met name berucht na een onthoofding van een minderjarige regeringssoldaat in 2016, zijn grotendeels uitgeweken naar de regio Afrin, waar zij Turkse bescherming genieten. HTS controleert nu een groot deel van de Syrisch-Turkse grens, en ook een aantal belangrijke steden en wegen.

Een van de steden die nu onder controle van HTS valt, is Atareb. De stad heeft een problematische geschiedenis met Al-Qaida. Rebellengroepen in deze stad raakten meerdere malen slaags met de terreurbeweging. Nederland steunde tot in ieder geval 2017 Syrische rebellen in deze stad met zogeheten non-letale middelen. In 2017 viel er een Nederlandse mobiele bakkerij in handen van Al-Qaida, die na bemiddeling werd teruggegeven. Maar nu heeft HTS de hele stad in handen gekregen.

De aanval van HTS op de Syrische rebellenbewegingen kwam onverwacht. Een groot aantal rebellen en jihadisten was samen met Turkije bezig met de voorbereidingen voor de lang-geplande invasie van Noordoost-Syrië, die als doel heeft om Koerdische strijders te verjagen. Terwijl de rebellen zich opmaakten voor deze strijd, zag HTS zijn kans schoon en viel hen in de rug aan.

Einde aan de deal

De bliksemoperatie van HTS is gunstig voor het Assad-regime en Rusland. Aangezien de terreurbeweging nu officieel de dienst uitmaakt in grote delen van de provincie, zijn Moskou en Damascus niet meer gebonden aan het akkoord dat ze eerder met Turkije sloten in Sochi. Die deal voorzag in een gedemilitariseerde zone in Idlib, waarbij radicale organisaties, waaronder HTS, zich moesten terugtrekken. In ruil daarvoor zouden Rusland en Assad Idlib niet binnenvallen. Dat akkoord staat nu dus op losse schroeven. Dit weekend zijn de Russen en Syriërs met nieuwe luchtaanvallen op Idlib begonnen.

HTS gaf dit weekend beelden vrij van de oorlogsbuit, en daarop is een flink aantal pantservoertuigen en pickuptrucks te zien; ook trucks van het merk en het model dat de Nederlandse regering tot begin dit jaar aan Syrische strijdgroepen leverde: de Toyota Hilux.

HTS heeft de controle verkregen over veel gebieden waar de Nederlandse hulp terechtkwam. Het is echter niet duidelijk of de terreurbeweging bij de laatste operatie Nederlandse pick-uptrucks in handen heeft gekregen. De Nederlandse regering liet eerder weten dat ze geen zicht heeft op wat er met de door haar geleverde goederen is gebeurd.

In totaal leverde Nederland 313 voertuigen aan Syrische strijdgroepen, waaronder 198 pickup trucks. Uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur bleek dat deze voertuigen van groot militair nut waren voor de rebellen.