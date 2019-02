Het Syriëgangers-dreigement van Trump valt slecht in Den Haag

Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om gevangen IS-strijders in Syrië vrij te laten, valt slecht bij Nederlandse politici. Het CDA noemt het "weer een bijzonder staaltje tweetpolitiek". D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt de dreigementen ongepast: "Nederland was als een van de weinige Navo-landen bereid om F-16's in te zetten in de strijd tegen IS. Deze dreigementen passen niet in zo'n bondgenootschappelijke samenwerking."

Nederland zal op korte termijn moeten beslissen of het bereid is de Nederlandse IS-strijders terug te nemen en hier te berechten, zoals de Amerikanen het liefst zien. Tot nu toe was het kabinet daar fel op tegen. De lijn is: wie zich aansluit bij Islamitische Staat, kan niet terugkeren. Alleen voor vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen is minister Grapperhaus van justitie bereid iets te doen, al zijn ook daar nog geen concrete terugkeermissies gepland.

Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten ervoor om snel op zoek te gaan naar een oplossing, maar laten in het midden of berechten in Nederland een optie is. Het CDA hoopt dat Europese landen samen een oplossing kunnen vinden. "Laat de EU snel met de VS om tafel gaan om te bewerkstelligen dat deze strijders samen voor genocide worden vervolgd", schrijft CDA-Kamerlid Van Toorenburg op Twitter.

Sjoerd Sjoerdsma noemt het "van groot belang dat het kabinet voorkomt dat strijders worden vrijgelaten en in Nederland opduiken zonder dat we in het in de gaten hebben". Oppositiepartij GroenLinks pleit ook voor gezamenlijk Europees optrekken. "Wij willen van de minister horen wat er klopt van berichten dat Nederland al met Frankrijk, het VK en België in overleg is", zegt Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Politie Turkije pakt Nederlanders op om betrokkenheid bij IS De Turkse politie heeft drie Nederlanders opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Dat gebeurde in Bursa in het noordwesten van het land, zeggen bronnen binnen de veiligheidsdiensten tegen staatspersbureau Anadolu. Het gaat om twee vrouwen van wie er een ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, en een man van Irakese afkomst. Daarnaast is ook een Irakese man aangehouden. Het persbureau bericht dat de verdachten zijn opgepakt in hun woning in Bursa. De groep stond gesignaleerd bij Interpol. Het ministerie van buitenlandse zaken kan nog niets over de zaak bevestigen en onderzoekt de aanhouding.

