Het succes van voetbalclub Basaksehir begon met de verhuizing naar een regeringsgezinde wijk

Het Turkse voetbal verkeert in crisis. De economische problemen in het land drukken zwaar op financiële huishouding van clubs die jarenlang boven hun stand hebben geleefd. Fans blijven weg en schulden stapelen zich op.

Te midden van alle problemen is de opkomst van Istanbul Basaksehir juist een succesverhaal. Vier maal op rij eindigde de club al het in de top vier, en nu is nog dichter bij het kampioenschap. Twee speelronden voor het einde heeft het evenveel punten als medekoploper Galatasaray.

Basaksehir kampioen? De fans van de ‘grote drie’ in het Turkse voetbal – Galatasaray, Fenerbahce en Besiktas – moeten er niet aan denken. De Turkse president Erdogan is de prominentste fan van Basaksehir en het imago van ‘regeringsclub’ roept weerzin op bij fans van de drie clubs die het Turkse voetbal al jaren domineren. Die drie hebben alle een oppositieprofiel.

Zakenman

De grote man achter het succes van Basaksehir is voorzitter Göksel Gümüsdag, een zakenman die in 2006 aan het roer van de club kwam te staan. Destijds heette de club nog Istanbul Büyüksehir Belediyesi (Istanbul BB) en voetbalde het onder de vlag van de gemeente. Istanbul BB werkte zijn wedstrijden af in het afgelegen en winderige Atatürk Olympisch stadion, waar de tribunes altijd leeg waren. Gümüsdag zag kansen voor een doorstart in buitenwijk Basaksehir, die als regeringsgezind bekendstaat. Een verhuizing moest voor de nodige aanwas aan fans zorgen.

Na een uitstapje als vice-voorzitter bij de Turkse voetbalbond keerde Gümüsdag in 2014 samen met trainer Abdullah Avci terug bij de club. Met andere investeerders – allen met nauwe banden met de regering – transformeerde hij de club van een vereniging met leden en voorzittersverkiezingen in een private onderneming die nu in het bezit is van acht aandeelhouders. Die private structuur moest het eenvoudiger maken om beleid te voeren.

In hetzelfde jaar promoveerde de club naar de Süper Lig, nam het de nieuwe naam aan en verhuisde het naar het in allerijl opgetrokken Fatih Terimstadion, genoemd naar de een van de belangrijkste mannen in het Turkse voetbal. Tegenwoordig is Terim de coach van Galatasaray, maar in de openingswedstrijd van het stadion speelde hij zij aan zij met president Erdogan. Die was voor zijn politieke carrière actief was als semiprof voor de ploeg van het gemeentelijk vervoerbedrijf, die later opging in Istanbul BB.

In de rust schalt Ottomaanse muziek door het stadion van Basaksehir

Erdogan bezoekt regelmatig thuiswedstrijden en voorzitter Gümüsdag is getrouwd met het nichtje van zijn vrouw Emine. Het duidelijk politieke profiel dat de club heeft via de eigenaren en de fans, wordt ook tijdens wedstrijden uitgedragen. In de rust schalt Ottomaanse muziek door het stadion en de fanclub heet ‘1453 Basaksehirliler’, een verwijzing naar het jaar van de Ottomaanse verovering van de stad. Achter op de shirts prijkt boven de rugnummers reclame voor het derde vliegveld van de stad, een onlangs geopend prestigeproject van de regering. Met een gebrek aan fans kampt de club nog steeds.

Maar geld is geen probleem en schuldenproblemen kent Basaksehir niet. Ondanks de onconventionele organisatiestructuur van de club lijkt Basaksehirs beleid in veel op dat van andere Turkse clubs in de afgelopen jaren. Het legde veel dure, voormalige internationale topspelers vast in de nadagen van hun carrière. Oud-Arsenal-spits Emmanuel Adebayor, de Braziliaan Robinho, de Nederlander Eljero Elia zijn opvallende namen in de selectie van Avci.

Aanstaande zaterdag kan zijn ploeg in de directe confrontatie tegen Galatasaray een belangrijke stap zetten richting de eerste landstitel.