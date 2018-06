Het streekvervoer ligt vanaf woensdag minstens 72 uur plat

Veel bussen zullen de stations dus niet verlaten. Omdat de Amsterdamse en Haagse vervoersbedrijven GVB en HTM onder een andere cao vallen, blijven deze steden gevrijwaard. In Rotterdam (RET) rijden de bussen en trams deels wel en deels niet. Ook regionale treinlijnen, zoals de door Arriva uitgevoerde ritten in Limburg, kunnen uitvallen.

Het CNV heeft de chauffeurs in eerste instantie opgeroepen het werk 72 uur neer te leggen, dus tot en met vrijdag. De FNV doet daar nog een schepje bovenop: tot en met zondag legt de bond alles plat. “Als de werkgevers dan nog niet bewegen, kan de staking worden verlengd, want deze is in principe voor onbepaalde tijd”, legt een woordvoerder uit.

Vakbonden FNV en CNV liggen al maandenlang in de clinch met werkgevers over de voorwaarden van een nieuwe cao. Het personeel wil betere afspraken over loon en werkdruk. Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseerden de vakbonden de afgelopen weken al ‘prikacties’ in telkens andere regio’s. Nu dat niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, gaan de bonden over tot een landelijke staking in het streekvervoer.

Werkgevers zijn ‘furieus’ over het besluit. Zij hebben zich naar eigen zeggen ‘enorm ingespannen’ om de bonden verder tegemoet te komen, maar noemen de eisen onhaalbaar en onbetaalbaar.