Het stof maakt plaats voor modder in Kenia

Kenia lijkt momenteel eerder een land van moerassen dan van savannen. Overstromingen en landverschuivingen hebben al aan zo'n honderd mensen het leven gekost. Een kwart miljoen Kenianen raakte ontheemd. Het Rode Kruis is overweldigd door de vraag naar tenten, huishoudgoederen, kleding en voedsel.

"Het regenseizoen veroorzaakt altijd meer malaria dan anders en met zoveel stilstaand water kunnen we rekenen op een ware muggenplaag. Het dodental ten gevolge van de regen zal daardoor fors stijgen", vreest Rode Kruis-baas Abbas Gullet.

Kenia is een land van bergen, heuvels en dalen. Het Rode Kruis heeft bewoners van laaggelegen gebieden en die aan de mondingen van rivieren geadviseerd naar hoger gelegen plaatsen te gaan. Ook zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd uit de nabije omgeving van dammen voor waterkrachtcentrales, die dreigen te overstromen.

De natuur is helemaal van slag. Ik ben nu gedwongen mezelf te verhuren als klusjesman want anders kom ik niet rond

Boeren waren aanvankelijk opgetogen over de regen, na twee jaar van droogte en miserabele oogsten. Nu moeten ze toekijken hoe hun gewassen verrotten of weggespoeld worden. "Alleen mijn kouseband heeft het overleefd", zegt een sombere Jack Makori op een akkertje dat hoger ligt dan de rest van zijn land waar het water niet meer door de grond wordt opgenomen. "Mijn spinazie is verrot maar onkruid groeit als kool."

Klusjesman Makori's akker ligt bij zijn huis in Kiserian, zo'n dertig kilometer buiten de hoofdstad Nairobi. Hij klaagt dat boeren niet meer op de seizoenen kunnen vertrouwen. "De natuur is helemaal van slag. Ik ben nu gedwongen mezelf te verhuren als klusjesman want anders kom ik niet rond." Ook de transportsector lijdt. Delen van de verbindingsweg vanaf de havenstad Mombasa zijn verwoest of bedekt met modderlagen. De haven dient als toegangspoort voor goederen, niet alleen voor Kenia maar ook voor buurlanden. Er wordt weliswaar met man en macht aan gewerkt om de doorgang vrij te maken maar vervoerders klagen over ernstige vertragingen. Het wordt voor vrachtwagenchauffeurs niet veel beter aan de andere kant van de grens doordat ook Oeganda, Tanzania, Rwanda en Somalië zijn getroffen door hevige regenval. Toeristen met bestemming het beroemde Masai Mara wildpark kunnen beter de auto laten staan en het vliegtuig pakken. Tot twee keer toe is een stuk van de weg tussen de hoofdstad Nairobi en de Masai Mara onder diepe modderlagen verdwenen. Bezoekers brachten de nacht door in hun auto's.

Diepe gaten Nairobi heeft het eveneens zwaar te verduren. De talloze rotondes in de stad lijken bij hevige buien op zwembaden. Het overtollige water vernielt het wegennet en auto's moeten zigzaggend manoeuvreren om de diepste gaten te vermijden. Elektriciteit valt om de haverklap uit omdat palen voor de bovengrondse bedrading hun houvast in de zachte modder verliezen en omvallen. In de sloppenwijken is de situatie nog beroerder. Krotten opgetrokken van plastic, golfplaat en karton vallen uiteen. De toch al inadequate riolering overstroomt en uitwerpselen drijven door de straten. Een bewoonster in de sloppenwijk Kawangware vertelde huilend op tv: "We lopen het risico om cholera te krijgen. Hoe moet ik mijn kinderen daartegen beschermen als ik niet eens de poep buiten de deur kan houden?"

Ondergelopen scholen Deze week zijn de scholen weer begonnen na een lange paasvakantie. Veel schoolbanken blijven echter leeg. In bijvoorbeeld het gewest Kisumu, aan het Victoriameer, is de helft van de 99 lagere scholen gesloten evenals meer dan twintig middelbare scholen. Ze zijn ondergelopen of ontoegankelijk. Jack Makori: 'Alleen mijn kouseband heeft het overleefd.' © ilona eveleens De regering zette een paar keer legerhelikopters in om mensen uit overstroomde gebieden te evacueren. Verder heeft het weinig hulp geboden. Kenia, toch al worstelend met een grote staatsschuld, wordt nu ook nog eens geconfronteerd met de reparatie van de zwaar beschadigde infrastructuur.