Het spoor van de serie boerderijbranden in Werkhoven leidt naar de boer zelf

De 35-jarige Gert. S. zit vast nadat zijn boerderij voor de vijfde keer in twee maanden in brand vloog. De laatste daarvan trof zijn woonkamer in de nacht van vrijdag op zaterdag. Er raakten geen mensen bij gewond; bij eerdere branden overleden zestig koeien en een waakhond.

Burgemeester Ruud van Bennekom laat op Twitter weten blij te zijn met een doorbraak in het onderzoek. Hopelijk keert de rust en veiligheid nu terug, zegt hij. Maar, schrijft hij ook: ‘Laten we daar niet op vooruitlopen met conclusies en mogelijke motieven’.

Advocaat Sydney Smeets kon dit weekend nog niet zeggen waarom zijn cliënt nu zelf is opgepakt. Eerder zei S. zelf dat iemand het misschien vanwege een zakelijk geschil op hem gemunt had. Ook zou zijn geaardheid meespelen, zei. Een jaar eerder was hij uit de kast gekomen. Dat zou bedreigingen uit orthodox-christelijke hoek hebben opgeleverd, zei hij tegen RTV Utrecht.

Nog maar één dag terug De eerste brand op zijn erf woedde op 25 oktober, waarbij S. gewond raakte en rook inademde. Twee dagen later was het weer raak en nu overlijden er tien dieren. Op 11 november komen vijftig koeien om die net weer één dag terug waren in hun stal, waar ze vanwege de eerdere branden waren uitgehaald. Sinds de branden kreeg S. beveiliging. Er stonden camera’s en ’s nachts postten er beveiligers. Volgens RTV Utrecht waren die echter verdwenen in de nacht van de laatste brand. De politie Midden-Nederland kan dat niet bevestigen, laat zij zondag weten.

