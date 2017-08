Het spookhuis van de Veluwe trekt 'hele ploegen' geestenjagers

Als kind mocht Evert van Batavia niet in de buurt van het Ronde Huis komen, dat verscholen lag in de bossen bij Nunspeet. "Het deugt daar niet", zei een kennis van zijn vader die in het bos werkte. Meer wilde hij er niet over kwijt. "Heel jammer", zegt de geboren en getogen Nunspetenaar (1944): "Want ik zat daar met rooie oortjes bie."

Vandaag gaat hij met zijn vrouw Janny op zoek naar de overblijfselen van het huis dat in 1967 in vervallen staat was en toen werd afgebroken. Ze stappen op hun elektrische fietsen; hij met z'n gestreepte trui, zij in haar blauwe rok.

Sinds een aantal lokale boeken verscheen vol 'onthullingen' over het Ronde Huis, herleeft de sage.

In boeken en facebookgroepen is een waar 'rondehuisdebat' ontstaan. Aan de ene kant zijn er mensen die geloven dat in het huis een occulte sekte actief was die Germaanse goden eerde door mensen te offeren. Aan de andere kant zijn er de sceptici die bewijs zoeken voor die geruchten.

Inmiddels is de plek een trekpleister voor geestenjagers, weet Wilmar Taal, die historisch onderzoek doet naar het huis. Zij proberen met apps de stemmen van overledenen op te nemen. De Nunspeetse paragnost Bodhi Vartman (70) spreekt van 'hele ploegen' mensen die het bos intrekken.

Zwarte duivel

Hij krijgt de laatste jaren veel angstige vrouwen op de koffie, vertelt hij. Zij gaan in groepjes van drie 's nachts het bos in. De paragnost stelt ze doorgaans gerust aan zijn keukentafel. Ze kunnen net zo goed een wild zwijn gehoord hebben, in plaats van de stem van een overledene. Toen de helderziende Lammy Paraschakis (71) de plek bezocht, had ze een onheilspellende ervaring. "Er hing een sfeer alsof er ieder moment een donderbui kon uitbarsten", vertelt ze. "Ik zag mensen in donkere gewaden, het leek een occulte groep. Ook zag ik skeletten onder de grond."

Feit is dat het Ronde Huis gebouwd werd in 1906 door ingenieur Frank van Vloten, de zwager van schrijver Frederik van Eeden, van wie bekend is dat hij niet vies was van seances. De twee gingen veel met elkaar om. Veel meer dan dat is er niet over Van Vloten bekend. Maar in Nunspeet heeft hij de bijnaam 'Zwarte duivel'.

Evert en Janny van Batavia stappen af bij een vijver die Van Vloten aanlegde. Ze gaan er zondag na de kerk vaak langs, omdat de rododendrons zo mooi zijn (Janny) of omdat er jonge eendjes zwemmen (Evert). Het Ronde Huis moet er vlakbij hebben gestaan, maar waar precies weet het echtpaar niet.

Een oude vrouw komt aanlopen, haar hond duikt kwispelend het vennetje in. Ze heeft een licht gebogen rug en een wandelstok in haar hand. Of ze gehoord heeft van het Ronde Huis? "Nee, nee, nee", zegt de vrouw snel. "Alleen dat vlakbij de ingang een christusdoorn stond, die nu is omgevallen."

De Van Batavia's sturen hun fietsen de smalle bosweggetjes over. Ze waarschuwen elkaar voor opstaande boomwortels. Bij een parkeerplaats kijken ze goed om zich heen, hier zou de gevallen boom moeten staan. Ze gaan allebei speurend een andere kant op.

Volgens Wilmar Taal, kenner van Veluwse volksverhalen, heeft de sage van het Ronde Huis zich 'door mondelinge overlevering voortgeplant in het Nunspeetse bewustzijn'. Het verhaal is voor het eerst op schrift gesteld in de jaren zeventig, weet hij, door een verzamelaar die de paardentram van het Ronde Huis koopt.

Hij duikt in de geschiedenis van de tram en komt vreemde verhalen tegen. Die bundelt hij in een boekje, waarin hij het huis beschrijft als een 'bordeel in de bossen' dat bezocht werd door 'heren in pelsjassen'. Pas een paar jaar later wordt de Germaanse cultus aan het verhaal toegevoegd, vertelt Taal.