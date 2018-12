Het slagen van het bestand is een kwestie van leven of dood voor duizenden Jemenieten

De bloedige strijd in de Jemenitische havenstad Hodeida is tijdelijk gestaakt. Dinsdagnacht werd er nog hevig gevochten, hoewel er een wapenstilstand van kracht had moeten zijn. Deze deal, die de Houthi-rebellen en de Jemenitische regering in Stockholm hadden gesloten, leek aanvankelijk te stranden, maar in de ochtend kwamen de strijdende partijen hun afspraken op papier eindelijk na.

Lees verder na de advertentie

Het slagen van het bestand in Hodeida is een kwestie van leven of dood voor duizenden Jemenieten. Bij de gevechten in de havenstad zijn al veel burgers omgekomen, maar de stad is ook de levensader voor een groot deel van de hongerlijdende bevolking – zo’n tweederde van de Jemenieten is afhankelijk van voedsel dat via Hodeida wordt ingevoerd.

Een VN-comité onder leiding van Patrick Cammaert moet toezien op de wapenstilstand

Het bestand is echter broos en de strijd kan zo weer oplaaien, want er is veel wantrouwen tussen de strijdende partijen. Een VN-comité, onder leiding van de Nederlandse ex-generaal Patrick Cammaert, gaat erop toezien dat de wapenstilstand wordt nageleefd. De VN-gezant Martin Griffith zei gisteren dat het comité snel aan het werk zal gaan ‘om de stappen die zijn gezet in Zweden om te zetten in resultaten op de grond’.

Wapensmokkel Volgens de afspraken moeten de strijdende partijen zich terugtrekken uit de stad en mogen ze tussentijds geen militaire versterkingen sturen naar Hodeida. Tegelijkertijd krijgen burgers de vrijheid om de stad in en uit te gaan, en belangrijker: de strijdende partijen moeten de blokkades voor de invoer van goederen opheffen, waarbij de VN zal inspecteren of er geen wapens binnen worden gesmokkeld. Later zullen de partijen ook gevangenen uitwisselen, waarbij de uitruil zal worden gefaciliteerd door het Rode Kruis. Door ondervoeding zijn al minstens 85.000 kinderen omgekomen Het bestand zal het leed voor de bevolking verlichten, maar de humanitaire crisis in Jemen is nog niet afgewend. Er hebben nog steeds 22 miljoen van de 29 miljoen Jemenieten hulp nodig, en de vooruitzichten zijn slecht als de hulp niet snel en op grote schaal op gang komt, zo liet het International Rescue Committee maandag weten. “2019 kan nog slechter worden”, aldus de organisatie.

Slachtoffers Vorige week maakte een andere organisatie, die onder meer onderzoek doet naar de slachtoffers, bekend dat er minstens 60.000 mensen (zowel burgers als strijders) zijn omgekomen door de bloedige strijd. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan de 10.000 waar de VN van uitging. Uit het onderzoek bleek ook dat bijna de helft van alle oorlogsdoden viel in 2018. Maar de doden die vielen als gevolg van de oorlog zijn er niet bij gerekend: zo zijn bijvoorbeeld al minstens 85.000 kinderen omgekomen van de honger of door ondervoeding.

Lees ook: