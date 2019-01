Het schrijnende verhaal van de drukke pakketbezorger

Witte busjes die met knipperende alarmlichten de straat blokkeren. Pakketjes met kostbare inhoud die in de kliko liggen of met grof geweld door de brievenbus zijn geduwd. Of boze buren die voor de zoveelste keer een doos of zakje aannemen omdat de buurvrouw niet thuis is of net onder de douche stond toen de bel ging.

Irritant. Dat is het woord dat bij menig consument naar boven komt drijven als de pakketbezorger ter sprake komt. Een onterecht beeld, zegt Willem Snel, voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD). Want achter de vluchtigheid waarmee de gemiddelde bezorger te werk gaat, schuilt een schrijnend verhaal over werkdruk en extreem lage tarieven.

Wantoestanden Snel sprak gisteren in de Tweede Kamer over wat hij ‘de wantoestanden op de pakketmarkt’ noemt. Op een drukke dag leveren pakketbezorgers wel 150 tot 200 pakketten in krap 8,5 uur. Pauzes schieten er door de drukte geregeld bij in. En voor pakketjes die niet bezorgd worden krijgen de bezorgers niet betaald. In die vele dozen zitten boeken van Amazon en fotolijstjes van H&M, maar ook loodzware kledingkasten en eettafels van Ikea of Jysk. Snel: “Bezorgers worden op pad gestuurd met zo’n eettafel van veertig kilo zwaar, terwijl dat niet mag. Als ze zeggen: ‘Dat lukt niet in mijn eentje’, dan luidt het antwoord van Jysk: ‘Kijk maar of er iemand thuis is. Die kan misschien helpen tillen.’” Topsport, noemt hij het bezorgen van pakketten dan ook. BVPD vertegenwoordigt 150 zelfstandige ondernemers die fungeren als onderaannemer van grote pakketdiensten als PostNL, DHL, DPD en GLS. Krijgt marktleider PostNL een reeks bezorgopdrachten binnen van bijvoorbeeld H&M of Bol.com, dan schakelt het bedrijf een zelfstandige ondernemer in. Die ondernemer zet op zijn beurt zijn bezorgers (een stuk of 25) aan het werk die stad en land afreizen om internetbestellingen bij mensen thuis af te leveren. Een groeimarkt, zo definieert Snel de pakketmarkt. Maar veel verdienen zijn leden er niet aan. “We staan met onze rug tegen de muur.” Want het is vooral marktleider PostNL die bepaalt wat de ondernemers per uur opstrijken. Vinden die het tarief te laag, dan wijst de bezorgdienst naar haar computermodellen. “Volgens ons model kun je 25 pakketten per uur bezorgen. Is jouw tarief niet gewoon veel te hoog?” krijgen ondernemers dan te horen.

‘Grijp in’ Maar die computermodellen houden er geen rekening mee dat de brug weleens open staat, dat het glad is op de weg, dat er file is. “Dus als bezorgers er iets te lang over doen, moeten hun werkgevers die extra kosten zelf ophoesten.” Wat ook meespeelt: winkels die consumenten lokken met de belofte gratis te bezorgen. “Gratis bezorgen bestaat niet”, benadrukt Snel. Want de extra kosten die winkels daardoor maken, wentelen ze af op bezorgdiensten als PostNL en DHL. Die drukken op hun beurt weer de tarieven voor hun onderaannemers. Snel: “PostNL maakt ook geen winst meer met het bezorgen van brieven. Dus op pakketbezorging wordt zo veel mogelijk bezuinigd om toch zwarte cijfers te kunnen schrijven.” Grijp in, drukte Snel de politici op het hart. Hij pleit voor een zogeheten marktmeester die erop toeziet dat de zelfstandige ondernemers tegen schappelijke tarieven werken en niet onder druk gezet worden om meer te sjouwen, harder te rijden of meer te bezorgen dan verantwoord is. Gaat dat lukken? “Er is in ieder geval iets in beweging gezet. Dat is mooi.”

