Het Rode Kruis helpen van achter je computer

De organisatie zoekt vrijwilligers die op basis van actuele satellietbeelden kunnen helpen met het in kaart brengen van het door hevige regenval en overstromingen getroffen landen als Nepal, Bangladesh en India.

Lees verder na de advertentie

Hulpverleners hebben deze nieuwe kaarten nodig om hun werk te kunnen doen. Zij lopen in deze landen tegen het probleem aan dat zij niet weten welke wegen nog begaanbaar zijn waardoor het snel afleveren van de hulpgoederen problematisch is. Ook weten zij niet welke dorpen afgesloten van de buitenwereld zijn doordat wegen zijn weggevaagd. Tot slot is het moeilijk om in te schatten hoeveel mensen in een geïsoleerd gebied leven en hoeveel hulp daar nodig is.

Volgens het Rode Kruis zijn er ruim zestien miljoen mensen getroffen door grote overstromingen

Volgens het Rode Kruis zijn er ruim zestien miljoen mensen getroffen door grote overstromingen. Het gevolg is dat deze mensen kampen met voedseltekorten en ziektes die zijn veroorzaakt door het verontreinigde water. De weersvoorspellingen zijn niet gunstig en de verwachting is dat de situatie de komende tijd zal verslechteren door aanhoudende regen. Alleen al in Nepal hebben overstromingen en aardverschuivingen 128 levens gekost.

Vrijwilligers die zich via de site van het Rode Kruis aanmelden krijgen van een bepaald gebied een satellietbeeld op hun computer. Met behulp van een muis kunnen zij op dat beeld de gebouwen, huizen, wegen, rivieren en open plekken die zichtbaar zijn overtrekken, zodat er een nieuwe kaart ontstaat. Volgens het Rode Kruis checken ervaren hulpverleners of dat goed is gedaan en gaat het resultaat daarna naar de mensen die in de noodgebieden werken.

Het Rode Kruis roept de hulp in van extra vrijwilligers, omdat haast geboden is. “Vooral in Nepal is de situatie nijpend”, zegt een woordvoerster. “Op dat land focussen we ons nu. Daar moet snel hulp komen. En daarna kijken we naar gebieden in Bangladesh en India. Het probleem is dat onze mensen ter plekke geen tijd hebben om satellietbeelden te analyseren, zij richten zich op het bieden van hulp.”

Sinds het plaatsen van de oproep is het aantal ‘mappers’ enorm gestegen. “We zijn altijd bezig met het maken van actuele kaarten van rampgebieden en daar hebben we een vaste club mensen voor. Maar nu is de nood hoog en hebben we meer vrijwilligers nodig die dit werk willen doen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.