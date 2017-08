Het risico van Theresa Mays slogan over stabiel leiderschap

Een. Hoe harder May roept dat ze staat voor sterk en stabiel leiderschap, hoe meer haar tegenstanders op zoek gaan naar voorbeelden van het tegendeel. En die tegenstanders vinden natuurlijk altijd wel wat.

Show, don't tell. Laat gewoon zíen dat je sterk en stabiel leiderschap biedt, maar zeg het niet

Twee. Er is een belangrijke regel voor het gebruik van slogans in campagnetijd: je mag de slogans niet zo maar kunnen verdraaien of vervormen. Dat is hier wel erg makkelijk. Sterk en stabiel? May is Weak and Wobbly, zeggen haar tegenstanders, vrij vertaald: Zwak en Zwalkend. Die tegenstanders rammen hun frame erin. En dus word je iedere keer dat May over sterk en stabiel begint, ook aan dat zwakke zwalken herinnerd.

Drie. Maak jezelf nooit complimenten. Er is namelijk nog een belangrijke regel in campagnetijd: Show, don't tell. Laat gewoon zíen dat je sterk en stabiel leiderschap biedt, maar zeg het niet.

Dat is de Merkel-lijn. Die zal niet snel over zichzelf zeggen dat ze voor stabiel leiderschap staat, terwijl ze dat de Duitsers natuurlijk wel wil bieden. Als dat echt zo is, dan weet de kiezer dat ook wel zonder dat je het zegt. En dan moeten anderen dat zeggen. Niet jij.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de stuurtaal van politici.

