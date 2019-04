Het rijden in een keurslijf heeft Peter Sagan veranderd

Als het peloton zich zondag voor de start van Parijs-Roubaix verzamelt in het Franse Compiègne, is Peter Sagan gegarandeerd twee keer aanwezig. Een keer als renner, een keer als kartonnen bord. Maar waar het bord vorig jaar nog werd gebruikt als selfievervanger voor de echte Sagan, staat er dit jaar ook een reclameboodschap op. Fans kunnen prijzen winnen (van Sagan), als ze tenminste meedoen aan een prijsvraag op internet.

Het is maar een kleine verandering, maar het toont de marktwerking rond de Slowaakse ex-wereldkampioen perfect aan. Alles gaat steeds net een stapje verder. De carrière van Sagan is namelijk veel meer dan alleen hard fietsen. Sagan is een merk. Vorig jaar bij de presentatie van zijn boek ‘Mijn wereld’ kregen journalisten een douchekop mee van zijn sponsor.

Sagan (29) is al jaren een merk, zeker na de afgelopen drie jaar als wereldkampioen. Donderdag na de verkenning van Parijs-Roubaix mocht Sagan zijn naamplaatje plakken in de beroemde douche bij de wielerbaan. Het vuil zat nog op zijn gezicht terwijl hij gedwee in de tientallen camera’s keek. “Ik had gehoopt alleen te douchen”, zei hij na afloop lachend. Aan aandacht geen gebrek voor de titelverdediger.

Niet perfect

Maar nu de resultaten wat achterblijven, worden de moeilijke kanten zichtbaar. Zo stond hij dit jaar de dag voor Milaan-San Remo niet helemaal fit nog op een presentatie van zijn fietssponsor Specialized waarbij een nieuwe fiets in de ‘Sagan-collectie’ werd getoond. Ook vindt hij het wielrennen zelf minder leuk worden. In meerdere interviews gaf hij aan dat hij blij is dat hij niet nog jaren in het peloton hoeft te blijven, gezien alle verplichtingen die op hem af komen.

Je ziet ook dat Sagan het veel leuker vond toen hij nog geen ploeg om zich heen had. Toen reed hij overal, altijd. Dat gebeurt nu minder.” Ploegleider Michel Cornelissen

Niet dat de drievoudig wereldkampioen slecht rijdt. In de Tour Down Under in januari won hij één rit. Een maag- en darmvirus dat hij op trainingskamp opliep en waarvan hij naar verluidt vier kilo afviel, weerhield hem niet er niet van om vierde in Milaan-San Remo en elfde in de Ronde van Vlaanderen te worden. Toch gaf hij zondag in Oudenaarde in weinig woorden aan dat hij zich niet helemaal senang voelde. Hij is niet zoals hij drie jaar geleden was, zei Sagan. Zijn ploegleider Paxti Vila zei tegen de wielersite Cyclingnews hetzelfde: “Hij heeft niet het gevoel dat hij had in het verleden. Het gaat goed, maar niet perfect.”

Vooral de manier waarop die resultaten worden behaald, is opvallend. Sagan is niet meer dominant aanwezig. Zijn vrijpostigheid en de attractieve manier van koersen lijken te worden gekaapt door een jongere generatie, waarbij met name Mathieu van der Poel opvalt. Diens ploegleider, Michel Cornelissen, vertelde in Vlaanderen dat het rijden in een keurslijf Sagan wel heeft veranderd. “Ik denk dat Mathieu nu rijdt zoals Sagan was. Je ziet ook dat Sagan het veel leuker vond toen hij nog geen ploeg om zich heen had. Toen reed hij overal, altijd. Dat gebeurt nu minder.”