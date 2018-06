Het restylen van de verkeerstoren is voor Schiphol een 'openhartoperatie'

Het wordt een stuk stiller op de twaalfde verdieping van de verkeerstoren van Schiphol. In april 2019 komt er voor de verkeersleiders een einde aan het werken met metalen strips met papieren labels.

Nu nog verplaatsen verkeersleiders deze strips, die ieder een vliegtuig representeren, met de hand. Zo geven de verkeersleiders bijvoorbeeld een strip van vlucht KLM62Y aan elkaar over of gooien ze hem zelfs naar een andere verkeersleider als dat zo uitkomt. Al deze verplaatsingen zorgen voor geklikklak in de ruimte, wat voor een luchtverkeersleider betekenis heeft.

Niet botsen Zo legt de strip een weg af van landingsbaan, naar taxibaan, naar gate, zoals het vliegtuig zelf dat ook doet aan de hand van de communicatie met de verkeersleiding. Het is een internationaal beproefde manier om ervoor te zorgen dat vliegtuigen niet botsen. De herinrichting moet ook ruimte bieden voor de verdere groei van de luchthaven. Tenminste, als die er komt Vanaf april volgend jaar zijn de metalen strips verleden tijd en gaan de luchtverkeersleiders werken met digitale strips. Dat betekent swipen in plaats van overgeven. Oftewel: ze vegen geruisloos het digitale label van het vliegtuig van de ene naar de andere plek. In de software zitten extra veiligheidschecks verwerkt. Maar er verandert nog meer in de toren, maakte Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gisteren bekend. In plaats van negen zijn er straks vijftien werkplekken in de toren: elf in de buitenring die dichter bij het glas komt te zitten en vier in een verhoogde binnenring. Ook nieuw: de verkeersleiders kunnen straks gebruikmaken van camerabeelden van plekken van Schiphol die vanuit de toren minder goed zichtbaar zijn.

Politiek gevoelig De veranderingen worden doorgevoerd om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Ook moet de herinrichting ruimte bieden voor de verdere groei van de luchthaven. Tenminste, als die er komt. Getallen mogen officieel niet genoemd worden vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp. Maar bij de nieuwe indeling zou het mogelijk zijn om 700.000 starts en landingen per jaar af te handelen. Nu zit Schiphol haast aan het afgesproken vliegplafond van 500.000 vliegbewegingen. De verbouwing, die mei volgend jaar klaar moet zijn, is zo simpel nog niet, want ondertussen moet het vliegverkeer gewoon doorgaan. "Een openhartoperatie", noemt Michiel van Dorst, directeur van LVNL, het. Om fouten te voorkomen heeft LVNL een grote maquette gemaakt van de heringerichte toren. Kosten: drieënhalve ton. Dat lijkt veel geld voor een project van 12 miljoen euro, maar LVNL heeft er nu al profijt van. Zo is al ontdekt dat er een probleem is met bepaalde zichtlijnen. Dit kan nu nog voor de echte verbouwing worden opgelost. Na het vernieuwen van de bekabeling, beginnen de technici in januari 2019 met het vervangen van de werkplekken. Om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, gaan zij eerst tientallen keren oefenen. Dat moet ook wel. Tijdens de werkzaamheden die 's nachts worden uitgevoerd, zitten de verkeersleiders in de noodtoren. Maar om half zeven moet de gewone verkeerstoren weer piekfijn in orde zijn, zodat de verkeersleiding haar werk op volle sterkte kan doen. Tijd voor uitloop is er niet.