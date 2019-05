Het regent klachten na nieuwe aardbeving in Groningen

Inmiddels zijn er negentig schademeldingen bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG). Twaalf van die klachten vallen in de categorie ‘ernstig'. Het loket, dat de schade in Groningen inventariseert, krijgt op een normale dag zo'n dertig meldingen binnen. Bij ernstige schade gaat het om scheve muren of krakende en onveilige constructies.

De plek waar de aardbeving is gemeten: Westerwijtwerd © ANP Graphics

De provincie Groningen werd woensdagochtend om tien voor zes getroffen door de aardbeving. Volgens de meteorologische dienst lag het epicentrum van de beving in het dorp Westerwijtwerd. Met 3.4 was deze net zo zwaar als de beving die vorig jaar januari Zeerijp trof. “Wij voorvoelde al dat dit zou gaan gebeuren”, zegt Inez Witjes vanuit Appingendam, zo’n tien kilometer van het epicentrum in Westerwijtwerd.

Witjes lag te slapen op het moment van de beving, dus heeft hem niet bewust gevoeld. “Maar in de afgelopen dagen waren er veel kleine bevingen en dan zetten we ons al schrap. Dan weten we dat er een grotere beving volgt.” Volgens Susan Top van het Groninger Gasberaad is het onvermijdelijk dat een beving met zo’n kracht tot schade leidt. “Op Twitter zag ik al scheuren in muren voorbij komen.”

Groninger vlag hangt halfstok en een huiskamercafé wordt een 'bakkie troost’ geserveerd. © Karin Sitalsing

Boos en emotioneel wordt Witjes als ze erover vertelt: “Iedere keer als er een beving is kraakt ons huis. En je weet dat opnieuw je fundering wordt aangetast.” Ze woont zelf in een beschermd pand uit 1600. De kerk in het door Unesco beschermde centrum staat op instorten. De woede die ze voelt richt zich vooral tegen Shell, die volgens Witjes het dorp “opvreet.” “Ik ben echt in shock door deze nieuwe beving. Ik ben echt doodsbang, en niemand doet iets. De schade is zo groot, dat gaat echt niemand betalen. Ik word er zo kwaad en machteloos van.”

Gaswinning De aardbevingen in de provincie zijn het gevolg van gaswinning. Na de laatste zware beving besloot de Nam de gaswinning op meerdere plekken terug te schroeven. In een later stadium besloot de minister van economische zaken Eric Wiebes de hele gaswinning af te bouwen, naar nul rond 2030. Zijn besluit werd in eerste instantie met veel enthousiasme ontvangen in Groningen. Maar er klinkt inmiddels vooral kritiek, omdat de versterkingsoperatie maar niet van de grond komt. Volgens Top liggen er zo’n 15.000 tot 16.000 schademeldingen. “Dan komt deze beving er nog eens bij. Hieraan gaat de provincie echt kapot.” Vanmiddag staat er toevallig een Kamerdebat over de gaswinning gepland. Na deze beving zal dat debat een nieuwe dynamiek krijgen, verwacht Top die daar ook aanwezig zal zijn. In maart dit jaar werd bekend dat er een parlementaire enquête komt naar de wijze waarop het kabinet is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in het gebied. Een bewoonster van Westerwijtwerd wijst schade aan die is ontstaan door de aardbeving. © ANP De versterkingsoperatie lag tot vorig jaar bij de Nam, maar dat leidde tot protest onder bewoners omdat de Nam samen met Shell en Exxon Mobil ook verantwoordelijk is voor het oppompen van gas in de provincie. Inmiddels is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie. Dat is een samenwerkingsverband tussen de provincie, Groningse gemeenten en het Rijk. In maart vorig jaar werd bovendien de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in het leven geroepen. Die kreeg als taak de schadeafhandeling in goede banen te leiden. Volgens Tol is er sinds die tijd een kleine verbetering zichtbaar, maar het is bij lange na niet genoeg. Het grootste probleem is dat mensen “niet even snel hun eigen aannemer kunnen bellen om de schade op te lossen. Iedere scheur wordt eindeloos beoordeeld.” In een brief aan de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, schreven provincie en gemeenten vorige week al dat in hun ogen iedere urgentie ontbreekt.

Groningse kinderen praten niet over hun angst voor aardbevingen Jongeren uit het Groningse bevingsgebied hebben meer last van de aardschokken dan hun ouders denken. Ze leven met angst.