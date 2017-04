Het referendum en de 'fastfooddemocratie'

De Utrechtse GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk heeft niets met referenda. Ze noemt het referendum “fastfooddemocratie”. Het is een prachtig frame.

Het leven lijkt even over­zich­te­lijk: het is ja of nee. Je kunt even lekker ‘nee’ stemmen

Eén. Als je fastfood naar binnen werkt, is dat even lekker. Het geeft even bevrediging, maar uiteindelijk is het toch gewoon slecht. Dat is een gevoel dat goed past bij het referendum. Het leven lijkt even overzichtelijk: het is ja of nee. Je kunt even lekker ‘nee’ stemmen. Maar uiteindelijk werkt het niet, zijn problemen er toch te ingewikkeld voor.

Twee. Voor fastfood is een alternatief: gewoon gezond eten. Voor het referendum ook: gewoon gezonde democratie, en daar gaat Van Hooijdonk voor. Burgers mogen van haar de besluitvorming bepalen, maar daar staat iets tegenover: je moet er drie vrije zaterdagen aan besteden, zodat je je goed kunt laten informeren. Ze noemt het slow politics - en het resulteert in veel betere besluiten.

Drie. Je duwt voorstanders van referenda in het defensief - en dat ook nog op een lollige manier. Je ziet het rijtje voor je: McDonald’s, D66, Kentucky Fried Chicken, Thierry Baudet en de Burger King. Dat is opeens een stuk minder chic.

