Het raderwerk ligt stil, als ProRail dat wil

Vanaf zaterdag kunnen er zestien dagen geen treinen langs station Driebergen-Zeist. Over het spoor tussen Leiden en Alphen aan de Rijn rijdt zes dagen niets, eerder deze zomer konden er vanwege grootschalige werkzaamheden geen treinen langs station Gouda, Zaandam en Zwolle.

ProRail grijpt de zomer aan om grootschalige werkzaamheden uit te voeren, maar de NS moeten zorgen dat reizigers nog steeds van A naar B komen. Welke raderen gaan er in de NS-machine in werking als treinverkeer via een station meerdere dagen onmogelijk is?

1 De afdeling logistiek

De machinerie begint te draaien op de afdeling logistiek. Daar werkt Edward van den Boogaard, accountmanager treinvervangend vervoer. In april wordt een eerste lijst gemaakt van alle werkzaamheden die het daaropvolgende jaar plaatsvinden. Die maken NS, Prorail en andere vervoerders gezamenlijk. "Als er sporen buiten dienst moeten worden gesteld, kijken we tot waar onze treinen kunnen komen", zegt Van den Boogaard. Is dat duidelijk, dan moet hij kijken of reizigers kunnen omreizen of dat er vervangend vervoer nodig is. Meestal is de oplossing een combinatie van beide.

Vanwege de werkzaamheden bij Driebergen-Zeist rijden de komende twee weken bussen tussen Utrecht en Ede-Wageningen en Rhenen. Dat zijn er in de spits vijftig per uur per richting en daarbuiten twintig. "Die kun je niet allemaal tegelijk door de stad jagen en je kunt ook niet vijftig bussen om de hoek van het station laten wachten."

Dus moet er worden overlegd met de gemeente. De NS kunnen lang niet altijd gebruikmaken van het busstation, dus moet er een plek komen waar reizigers op de bus kunnen stappen en een plek waar de bussen kunnen wachten.

Zeven weken voor de werkzaamheden beginnen, is de afdeling logistiek klaar.