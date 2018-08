Het raadsel van Rascal Mountain

Soms zie je niet wie wat is. Die vrouw op de trekker met een vracht hooi erachter? Heeft in Italië gewoond, lipizzaners gefokt. Is bij iedereen geliefd.

Eén rijke familie zie je nooit. Dat ze in de streek wonen, is niet eens officieel zeker. De gemeente Walpole moet communiceren met een bedrijf, 'Rascal Baby'. Het complex waar ze worden vermoed, op de top van een heuvel die sinds de aankoop 'Rascal Mountain' heet, heeft gewapende beveiligers. Maar beneden denken ze te weten: het zijn de Mercers.

Rice Mountain was zo nu en dan toegankelijk voor bezoekers. Van Rascal Mountain valt dat niet te verwachten

De Mercers Dat is een naam die politici doet beven. Robert Mercer (72), een informaticus die investeerder werd en miljarden verdiende, is de zeer conservatieve financier van organisaties die betrokken waren bij de opkomst van Donald Trump. Website Breitbart bijvoorbeeld, het vehikel waardoor de rechtse herrieschopper Stephen Bannon het een tijd lang tot vertrouweling van Trump schopte. En Cambridge Analytica, het bedrijf dat gegevens van Facebook gebruikte - meer dan mocht - om Trump bij zijn verkiezing tot president te helpen. Maar ook conservatieve denktanks en Republikeinse kandidaten voor het Congres kregen tientallen miljoenen van de Mercers. Dat geld komt van een familiestichting, waarvan tegenwoordig dochter Rebekah de leiding heeft. Zij zou het zijn die nu op Rascal Mountain woont. Nee, haar minder politieke zus, zeggen anderen.

Architectonisch avontuur In Walpole hebben ze heimwee naar de tijd dat het nog Rice Mountain was. Tot 1978 was dat een gewone beboste heuvel. Dat jaar begonnen Peter en Teddy Van Dyck Berg uit New York er aan een architectonisch avontuur, dat in ruim dertig jaar een eigenzinnige combinatie opleverde van kasteel en hereboerderij. Met ornamenten uit de Middeleeuwen en alle perioden daarna. Een tuin in Engelse landschapsstijl. En in de kelder een Britse pub waar je kunt zitten op antieke kerkbanken, gemonteerd in op hun kant liggende wijnvaten. Als Peter en Teddy het mooi vonden, kwam het er. Maar ze werden oud, en in 2013 zetten ze het landgoed te koop.

Vermoedens en geruchten Rice Mountain was zo nu en dan toegankelijk voor bezoekers. Van Rascal Mountain valt dat niet te verwachten. En aan de vriendelijke uitnodiging om eens een dorpsevenement te bezoeken, is nog geen gehoor gegeven. Wat blijft, zijn vermoedens en geruchten. Wordt de berg zo zwaar bewaakt omdat een miljardair nu eenmaal privacy nodig heeft? Of zijn de Mercers daar aan het preppen, wordt het complex voorbereid op een ineenstorting van de maatschappij, waarna het ieder voor zich is? Wordt Walpole straks geregeerd vanuit een roofridderkasteel? Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Met Amerika niet en met Walpole niet. Buren die met niemand iets te maken willen hebben, die vind je uiteindelijk overal. Het is alleen jammer voor de directe omwonenden dat die wachtposten zo vlijtig met hun vuurwapens oefenen.