Het publiek is een belangrijke hulp bij de opsporing van kinderporno

Het publiek is volgens Europol een zeer goede bron in de strijd tegen kinderporno. Sinds de Europese politieorganisatie een jaar geleden begon met het online publiceren van details uit kinderpornomateriaal, kwamen 21.000 tips binnen. Daardoor konden tot nu toe twee slachtoffers van misbruik worden opgespoord. Hoewel dat aantal misschien beperkt lijkt, leverden veel tips een belangrijke bijdrage aan het politieonderzoek naar de herkomst van het kinderpornomateriaal, aldus Europol.

Het internationale publiek wordt gevraagd in welk land speelgoed populair is of van welke winkel een plastic tas afkomstig is

Het gaat vaak om alledaagse details die door de organisatie aan het publiek worden getoond. Zoals bepaald speelgoed dat op een foto te zien is, een plastic tas of een uitzicht uit een raam dat zichtbaar is. Het internationale publiek wordt vervolgens gevraagd in welk land dat speelgoed populair is of van welke winkel de plastic tas afkomstig is. Ook als uit de tips blijkt dat een object op grote schaal in omloop is, kan dat nuttige informatie zijn omdat onderzoekers dan weten dat ze zich beter op andere aanwijzingen kunnen concentreren, aldus Europol.

De meest onschuldige aanwijzingen kunnen de doorslag geven in een onderzoek, schrijft Europol op haar website. "Herkent u deze spullen?" © Europol

Van de 119 objecten die online werden gezet, wist het publiek er 79 te identificeren. Omdat kinderporno via internet wereldwijd verspreid kan worden, is het een van de grootste uitdagingen voor de onderzoekers om te achterhalen in welk land de beelden zijn gemaakt.

Nijntje Volgens Europol zorgden alle tips dat 32 gevallen gekoppeld konden worden aan het waarschijnlijke land van herkomst. Op zo’n moment draagt Europol het onderzoek over aan de lokale autoriteiten. Inmiddels lopen er in meerdere landen onderzoeken – details maakt Europol daar niet over bekend. Het belangrijkste doel van het zogenoemde ‘Trace an object-project’ is om slachtoffers van het vastgelegde misbruik zo snel mogelijk op te sporen en hulp te bieden. Daarnaast richt het onderzoek zich op het opsporen en vervolgen van de vervaardigers. Dat kan een tijdrovende klus zijn, benadrukt Europol. Een bekende zaak die door een detail op de foto aan het rollen kwam, is die van Robert M. Een Amerikaanse onderzoeker herkende op een foto van kindermisbruik Nijntje. Hij tipte de Nederlandse autoriteiten en dat leidde tot de aanhouding van M., die uiteindelijk in 2013 in hoger beroep tot negentien jaar celstraf is veroordeeld voor ernstig seksueel misbruik van tientallen kinderen. Europol publiceert de foto's waar ze meer over wil weten op europol.europa.eu/stopchildabuse