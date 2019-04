Het politieke debat over het prostitutiebeleid is weer opgelaaid

De initiatiefnemers van de petitie staat het Zweedse model voor ogen, waar prostitueebezoek verboden is. Eén doel van christelijke jongerenbeweging Exxpose is inmiddels bereikt: het politieke debat over het Nederlandse prostitutiebeleid is weer opgelaaid.

Niemand vindt het normaal als zijn of haar dochter prostituee worden als carrièrewens heeft CDA-Kamerlid Anne Kuik

Dat debat heeft altijd een morele lading gehad. Vrijwel op hetzelfde moment dat de Zweden kozen voor hun ‘nordic model’, waar de prostitueebezoeker strafbaar wordt, koos Nederland in het jaar 2000 voor opheffing van het bordeelverbod. Beide landen hadden ongeveer hetzelfde doel voor ogen: verbetering van de positie van de vrouw en uitbanning van misstanden.

Onderzoeken naar prostitutie zijn lang niet altijd eensluidend in hun conclusies. Toch is er in grote lijnen overeenstemming over het feit dat er nog altijd veel misstanden zijn en dat de seksindustrie nauw verweven is met zware criminaliteit als mensenhandel. De seksindustrie in Nederland is sinds 2000 ook fors gegroeid, mede door de komst van meisjes en vrouwen uit Oost-Europa.

Pooierverbod De coalitie werkte tot nu toe in de luwte aan wat wel omschreven kan worden als een bescheiden koerswijziging, sinds de legalisering van het beroep van sekswerker. Rutte III sprak een pooierverbod af en een strenger vergunningenstelsel voor alle ‘bedrijfsmatige seksuele activiteiten’, om onder meer de thuiswerkers en escortbranche in beeld te krijgen. Ook moet er een programma komen voor vrouwen die eruit willen stappen. CDA-Kamerlid Anne Kuik is blij met de petitie. Ze ziet veel misstanden en ‘moderne slavernij’ in de prostitutie. “We moeten ons afvragen: hoeveel vrouwen doen het werk echt vrijwillig? Het huidige beleid van legalisering heeft gefaald. Niemand vindt het normaal als zijn of haar dochter prostituee worden als carrièrewens heeft.” Het CDA wil een grotere verantwoordelijkheid bij de klant neerleggen. “Die zou zich bijvoorbeeld moeten vergewissen of de prostituee die hij bezoekt wel een vergunning heeft.” Zo’n plicht voor de prostitueebezoeker ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel van CDA, SP en PvdA houdt in dat wanneer iemand ‘redelijkerwijs kan vermoeden’ dat een prostituee onder dwang handelt en dus slachtoffer is van mensenhandel, hij strafbaar is. De hoogte van deze straf wordt maximaal vier jaar cel of een geldboete van 20.000 euro. © anp

Criminaliseren De ChristenUnie zoekt naar de oplossing waarbij er ‘zo min mogelijk slachtoffers vallen’. Partijleider Gert-Jan Segers: “Nederland doet het nu heel slecht. Het gaat om 1000 slachtoffers per jaar die worden verkracht, mishandeld of zelfs gedood.” Segers wil daarom een vergelijkend onderzoek naar het systeem in Zweden, Duitsland en Nederland, en mogelijk nog meer landen. “Mijn sterke indruk is dat Zweden het beter doet, maar dat zou moeten blijken.” D66 vindt ‘criminaliseren van prostitutiebezoek’ geen oplossing en wil op een andere manier misstanden als armoede en uitbuiting aanpakken. Ook de VVD voelt er weinig voor. De belangenvereniging voor sekswerkers Proud stelt in een reactie dat invoering van een sekskoopverbod ‘schadelijk’ zou zijn en de criminaliteit rond sekswerk alleen maar verhoogt. Exxpose noemt zichzelf een ‘een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt’. Volgens de jongeren wordt de meerderheid van de sekswerkers aangezet tot het werk door ‘urgente financiële nood’. Met een burgerinitiatief kunnen groepen of bewegingen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer brengen, mits daar recentelijk niet eerder over gedebatteerd is.

