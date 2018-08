Het plan van Lotto-Jumbo pakt niet fantastisch uit, maar intentie is te prijzen

Het pakte op papier niet fantastisch uit, maar Lotto-Jumbo liet in de eerste echte rit met finish bergop zien het koersverloop te willen bepalen. Er reden in de hitte van Zuid-Spanje genoeg geel-zwarten voorop toen de laatste klim van de dag begon.

Nieuw is de aanwezigheid van de Lotto-Jumbo’s voorin het peloton niet. De ploeg heeft in 2018 29 keer gewonnen, slechts drie ploegen doen het beter. Tel daarbij de intrinsieke aanvalsdrang van Steven Kruijswijk op, en de ploeg bezit voldoende motivatie. Goede resultaten zorgen voor meer status in het peloton.

Die motivatie zit niet alleen bij de klimmers. Ook voor sprinters Dylan Groenewegen en Danny van Poppel wordt dit jaar in bijna elke potentiële sprintetappe gewerkt. Die eerste won er twee etappes in de Tour mee. Van Poppel was nog niet succesvol voor de ploeg in een grote ronde, maar in de Giro reed het team waar het maar kon op kop om hem te steunen.

Door het geschud van Lotto-Jumbo vielen alleen de onrijpe appels uit de boom der favorieten, met Bauke Mollema als grootste slachtoffer

Tempoklim Dat meerdere renners van de ploeg tot het laatst meegaan, is sinds de afgelopen Tour de France een pluspunt. Het duo Kruijswijk-Primoz Roglic probeerde als enige Team Sky uit evenwicht te brengen. Het leidde tot lof en een vierde en vijfde plek. In de Vuelta wordt gereden voor het duo Kruijswijk-George Bennett. Gisteren werden zij bergop gepiloteerd door Floris de Tier en Sepp Kuss, die onlangs drie etappes won in de Ronde van Utah. Eerder in de etappe was het al kijken naar de brede rug van Lars Boom, die in de tweede etappe bijna uit koers was na maagkrampen en een valpartij. De tijdslimiet werd met drie seconden overschreden, maar Boom mocht door. Hij zat een dag in de kopgroep. Op de laatste klim kon Boom nog heel even werk doen voor zijn kopmannen. Tot veel verschil leidde de geel-zwarte tempoklim niet. Wie de uitslag bekeek, zag dat de groep met favorieten bij elkaar bleef. Giro-revelatie Simon Yates, de verrassend sterke Emanuel Buchmann en de Colombiaan Miguel Angel Lopez reden zelfs nog weg en pakten mogelijk kostbare seconden (Kruijswijk en Bennett reageerden niet op die uitvallen). Zo beschouwd vielen door het geschud van Lotto-Jumbo alleen de onrijpe appels uit de boom der favorieten, met Bauke Mollema als grootste slachtoffer. Ook de ritwinst kwam niet dichtbij: die was voor de vroege vluchter Ben King.

Voor klimmers De eerste Nederlander hoort ook nog steeds bij een andere ploeg. Wilco Kelderman van Sunweb, ook al zakt hij van plek drie naar vijf. Hij had het toch wel zwaar gehad om zijn positie in de top te handhaven, zei hij op de website van zijn ploeg. “Ik merkte dat ik een beetje wedstrijdritme tekort kom voor finales als deze, maar ik zat erbij en dat is het enige dat telt.” Kruijswijk steeg naar plek negen in het klassement, op 37 seconden van de leider Michal Kwiatkowski. In zijn ogen is alles nog speelbaar, zeker omdat er pas vier ritten zijn gereden en nog zeventien renners binnen de minuut van de leider staan. Maar belangrijker nog: zijn ploeg liet zien waartoe hij in staat is. En dat is alvast erg lekker om mee te nemen in het vervolg van een Vuelta voor klimmers.

