Het pilootloze vliegtuig is in aantocht Maar durven we in te stappen?

De bouwstenen voor deze technologie zijn beschikbaar, zei Mike Sinnett, vice-president van Boeings afdeling productontwikkeling vorige maand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer gaat experimenteren met kunstmatige intelligentie die de piloot nog meer werk uit handen neemt. Volgend jaar wordt getest met een echt vliegtuig.

Lees verder na de advertentie

Een op afstand bestuurbaar vliegtuig met passagiers en vracht kan in 2025 de lucht in, stelt UBS. De meeste financiële winst valt te behalen uit wegvallende salarissen en trainingen. Verder vliegen computers zuiniger: op een totale brandstofrekening van 133 miljard in 2016 is een besparing van 1 procent de moeite waard. Ook kunnen vliegschema’s efficiënter worden samengesteld.

54 procent van de respondenten acht de kans klein dat hij of zij meereist met een vliegtuig zonder piloot

Vliegangst En waarom stoppen bij vliegtuigen? Met een wereldwijde vloot van 21.000 civiele helikopters en een jaarsalaris van een ton, levert het schrappen van piloten ruim 2 miljard dollar op. Omdat computergestuurd vliegen volgens UBS veiliger is – geen menselijke fouten meer in de cockpit – wordt verzekeren honderden miljoenen dollars goedkoper. Alleen de menselijke vliegangst is nog een kwestie. UBS ondervroeg 8000 mensen en ontdekte dat er nog wel een campagne nodig is voordat mensen in een vliegtuig zonder piloot stappen. 54 procent van de respondenten acht de kans klein dat hij of zij meereist, vooral 35-plussers zien het niet zitten. Maar van de 18 tot 34-jarigen wil 30 procent best instappen. Acceptatie is dus een kwestie van tijd, stelt UBS. Eerst maar eens beginnen met vrachtvluchten en helikopters, adviseren ze. Om te wennen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.