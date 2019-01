Het piept en kraakt bij de Belastingdienst

Een lichte paniek maakt zich meester van de belastingadviseurs voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), eind 2015. Tijdens de intermediairdagen, een jaarlijkse bijeenkomst waar fiscaal adviseurs worden bijgepraat over veranderingen in de belastingwetgeving, laat een ambtenaar zich ontvallen dat de Belastingdienst bij de aangifte voor 2016 scherp gaat letten op ondernemers die veel geld lenen van hun eigen bv.

Lees verder na de advertentie

In 2015 leenden ruim 225.000 ondernemers in totaal 51 miljard euro van hun eigen vennootschap

Dat gaat om groot geld. In 2015 leenden ruim 225.000 ondernemers in totaal 51 miljard euro van hun eigen vennootschap, schrijft het kabinet dit jaar in de stukken voor Prinsjesdag. Gemiddeld ruim twee ton dus. De tien procent met de grootste leningen bij hun eigen zaak hebben zelfs een schuld van gemiddeld 1,3 miljoen euro.

Doorn in oog Dat excessieve lenen is de Belastingdienst al tijden een doorn in het oog. Het leidt tot uitstel van belastingheffing voor ondernemers, en wie het slim aanpakt kan door te lenen de belasting zelfs volledig ontlopen. Iedere lening die hoger is dan 17.500 euro is voor de fiscus eigenlijk aanleiding om vragen te stellen over de aard van die lening. Waarvoor is die bestemd? Wat zijn de leningsvoorwaarden? Is het wel in het belang van de vennootschap om zoveel geld uit te lenen aan de eigen aandeelhouder? Kan de aandeelhouder de lening uiteindelijk terugbetalen, of is dat helemaal niet de bedoeling en gaat het om een verkapte winstuitkering?

Intern document In eerste instantie ontkent de Belastingdienst dat er sprake is van specifieke controle op het lenen van de eigen vennootschap. Maar uit een recent intern document, in handen van Trouw, blijkt dat de fiscus wel degelijk aangiften met leningen aan de eigen aandeelhouder selecteert voor extra controle. Alleen: er gebeurt niet zoveel mee. Uit een recent intern document, in handen van Trouw, blijkt dat de fiscus wel degelijk aangiften selecteert voor extra controle. Vanwege achterstanden in de controle, en het feit dat inmiddels de aangiften voor 2017 al langer liggen te wachten dan normaal, wil de Belastingdienst ruim 90 procent van zo’n 25.000 risicovolle aangiften alsnog zonder controle goedkeuren. Hoeveel inkomsten de fiscus daardoor misloopt? Geen idee, staat in de notitie.

Erbarmelijk Het is de zoveelste illustratie van de erbarmelijke staat van de Belastingdienst, die al jaren te kampen heeft met grote problemen. Een omvangrijke reorganisatie die begon onder de vorige staatssecretaris van financiën Eric Wiebes (VVD) is volledig uit de hand gelopen. In aanloop naar een Belastingdienst die veel meer zou moeten leunen op automatisering, werd een vertrekregeling opengesteld waarvan veel meer ambtenaren gebruik maakten dan werd verwacht. Het is de zoveelste illustratie van de erbarmelijke staat van de Be­las­ting­dienst, die al jaren te kampen heeft met grote problemen Het resultaat: een Belastingdienst die achterblijft met te weinig mensen, die bovendien niet zijn toegerust voor de taken die de dienst nodig acht. Vooral hoogopgeleide mensen vertrekken, terwijl het doel juist was meer hoogopgeleiden binnen te halen. Er is een groot tekort aan ict’ers om de verouderde systemen van de Belastingdienst te vervangen. En dat is juist nodig om met minder mensen hetzelfde werk te kunnen blijven doen.

Ongelukken Wiebes’ opvolger Menno Snel (D66) besluit in april vorig jaar het tempo van de reorganisatie te verlagen, maar de uitstroom van mensen gaat gewoon door. Dat leidt tot ongelukken: bij de erf- en schenkbelasting dreigt het kabinet honderden miljoenen mis te lopen doordat aangiften zich opstapelen. Dat tekort is, met de inhuur van tijdelijk personeel, aan het einde van het jaar weggewerkt, stelt Snel. Maar direct moet hij de Kamer alweer melden dat nu bij de afdeling Particulieren nog 140.000 bezwaarschriften liggen te wachten. Een telkens terugkerend probleem is het gebrek aan informatie dat de bewindslieden krijgen vanuit de Belastingdienst. De problemen met de erf- en schenkbelasting werden pas gemeld toen er een gat in de begroting dreigde te ontstaan. Daarop meldde Snel dat de achterstand werd ingelopen, om vervolgens te moeten opbiechten dat die juist verder was opgelopen. “Het lek is niet boven. We zullen meer incidenten zien”, aldus een weinig optimistische Snel in september in de Tweede Kamer.

2019 en 2020 Somber is ook de Auditdienst Rijk (ADR), die in april 2018 al waarschuwt voor personeelstekorten in 2019 en 2020. De problemen zijn het grootste bij de afdelingen Particulieren en Midden- en Kleinbedrijf, stelt ADR. Staatssecretaris Snel bezweert de Tweede Kamer echter de zaak onder controle te hebben: hij trekt 100 miljoen euro extra uit waarmee ‘de Belastingdienst de stabiliteit van de uitvoering van de taken kan borgen’. “Uiteraard blijf ik dit continu monitoren”, voegt hij daaraan toe. Snel meldt dan niets over het niet controleren van duizenden risicovolle aangiften van het mkb In december vroeg de Tweede Kamer nog expliciet welke keuzes het afgelopen jaar bij het mkb en particulieren zijn gemaakt als gevolg van de personele tekorten. Snel meldt dan niets over het niet controleren van duizenden risicovolle aangiften van het mkb. Wel laat hij weten dat de Belastingdienst ruim een jaar geleden is gestopt met het vermelden van de aantallen aangiften die het controleert. Vanaf dat moment wordt alleen nog vermeld voor welk bedrag correcties zijn opgelegd.

Lees ook:

Fiscus laat verdachte aangiften ongezien door Wegens personeelstekorten worden duizenden risicovolle aangiften niet gecontroleerd. De Belastingdienst merkte die juist zelf aan voor extra controle.