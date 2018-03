Het peloton bekeek mij met argusogen: de journalist die was gaan fietsen

Naast het terras waar we zojuist een tafel vol eten hebben leeggeschranst sta ik te wachten met mijn fiets. De zes vrouwen die met mij op pad zijn hier in Spanje, zijn druk met het aantrekken van jasjes en vullen van bidons voor de afdaling van 24 kilometer die we voor de boeg hebben. Ik zie dat het nog wel even duurt, pak mijn telefoon en open de app van Studio Sport.

Wat is er op de Coolste Baan gebeurd is. Wie er gewonnen heeft, of verloren. Volg hier de Ronde van Drenthe live, lees ik bijna meteen. Ik kan geen weerstand bieden en klik.

O! Ze zitten in de laatste drie kilometer, mijn oud-collega's. Wat een grote groep nog. Wat hebben ze een smerige gezichten, zie ik met mijn neus ongeveer tegen het schermpje van mijn telefoon gedrukt. Ik word teruggeslingerd in de tijd.

Zachte stem

Het is precies vijf jaar geleden dat ik me voor het eerst écht wielrenster voelde. Dat was ook in deze Ronde van Drenthe. Het was ontzettend koud. De regen kwam met bakken uit de lucht. De hele koers lang. Soms was het geen regen, maar natte sneeuw. En het waaide hard. De gitzwarte wolken die laag over de VAM-berg scheerden herinner ik me alsof het gisteren was.

Net als de bidon die ik wilde aanpakken, maar die meteen uit mijn hand glipte omdat mijn handschoen zo glibberig geworden was. Of de keien in de Drentse bossen waar zo'n beetje iedereen op viel, omdat ze zo glad waren. En de ploegleider die met zijn zachte stem in mijn oor vertelde wat er komen ging. Dat ik het goed deed. En dat het niet ver meer was.