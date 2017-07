Tussen de cadeaus die de net getrouwde Jake en Alice uit San Francisco voor hun huwelijk ontvangen zit een grote elegante houten kist. Op de voorkant een etiket met de naam Het Pact. Even denkt Jake dat het om een goede fles whisky gaat, maar dit merk zegt hem niks. Dan maakt hij het open. Er zit een veel kleiner zwart kistje in met hetzelfde logo op het deksel gebrand. Hij krijgt het niet open. Wel is er een briefje waarop staat: 'Alice en Jake niet vergeten: Het Pact zal jullie nooit verlaten'.

Jake heeft zelf niks door, maar als lezer weet je: ojee, een enge sekte. Later brengt iemand de gouden sleutel van het kistje. Er zitten documenten in. Met lichte emotionele druk worden de echtelieden aangezet onderaan te tekenen. Ze onderwerpen zich zo aan Het Pact. Een exclusief geheim genootschap met als enig doel: het huwelijk goed houden. Er is voor ieder een Handboek. Daarin staan ook straffen voor overtreding bij bijvoorbeeld overspel of te weinig aandacht voor de partner. De twee vatten dat op als een grapje.

Dit is het vijfde boek van de Amerikaanse bestsellerauteur Michelle Richmond. Mocht u op zoek zijn naar een prettig simpel vakantieboek, dit zou het wel eens kunnen zijn. De plot is enigszins voorspelbaar, maar indringend opgeschreven. Liefhebbers van het werk van Nederlandse thrillerdames als Saskia Noort en Esther Verhoef zullen Richmond waarderen.

Het verhaal is geheel geschreven vanuit het oogpunt van Jake, een sympathieke psycholoog die zijn vrouw aanbidt. Omgekeerd was het wellicht aardig geweest ook het gezichtspunt van zijn vrouw Alice te lezen, haar kant blijft wat onderbelicht. Als talentvol junior advocate bij een groot kantoor en vroeger zangeres bij een band, vraag je je af hoe zij ertoe komt met Het Pact in zee te gaan. Toch, helemaal onrealistisch is het ook weer niet.

Zo gaat het tenslotte vaak met sektes: de aantrekkingskracht om erbij te horen en de angst voor wat er gebeurt als je 'nee' zegt, kunnen aanzetten tot ongelooflijke daden.

En hoe gek is het eigenlijk om wat regels af te spreken over een huwelijk? In het Handboek staat bijvoorbeeld dat elke lid verplicht is om zijn of haar partner eenmaal per maand een cadeau te geven. En elk lid moet ieder kwartaal een gezamenlijk uitstapje plannen. Geen slechte adviezen; Jake merkt dat zijn huwelijk door Het Pact verbetert.

Tot er een overtreding komt en de straffen volgen. Dan wordt het griezelig.

Oordeel Een lekker vakantieboek: indringend en vlot geschreven, simpele plot Michelle Richmond Het Huwelijkspact Vert. Marja Borg Prometheus; 475 blz. € 19,99

