Het ontslag van De Boer na vier wedstrijden is het snelste ooit

Na vier nederlagen tegen Huddersfield Town (0-3), Liverpool (1-0), Swansea City (0-2) en Burnley (1-0) vond het bestuur het welletjes. De Boer moest weg. Een bittere pil, nadat de 47-jarige oefenmeester vorig seizoen ook al in no time het veld moest ruimen bij het Italiaanse Internazionale. Die club hield het iets langer vol: drie maanden.

Het voetbal staat niet bekend om het grote geduld als het gaat om nieuwe trainers. De Boer weet hoe de hazen lopen. Tijd om te bouwen aan een team is er over het algemeen niet. De klik moet er meteen zijn. Voor hem honderd anderen, zo is de gedachte.

Met 77 dagen is hij in ieder geval langer aangebleven dan de Brit Les Reed

Een schrale troost voor de voormalig trainer van Ajax is het aantal dagen dat hij bij de Engelse voetbalclub in dienst was. Met 77 dagen is hij in ieder geval langer aangebleven dan de Brit Les Reed. Hij was eind 2006 coach van Charlton Athletic en moest al na 44 dagen het veld ruimen met zeven wedstrijden achter zijn naam. De Boer hield het ook langer vol dan zijn landgenoot René Meulensteen, die in het seizoen 2013/2014 slechts 75 dagen bij Fulham zat.

De leiding van Crystal Palace trok na vier wedstrijden zijn conclusies. Maar het kan nog veel sneller in Nederland. Want drie nederlagen waren voor NEC genoeg om in 2013 vaarwel te zeggen tegen Alex Pastoor. Nadat de ploeg van Pastoor met 5-1 onderuit ging tegen PEC Zwolle, met een laatste plaats in de eredivisie als gevolg, kwamen supporters voor het stadion hun beklag doen. Ze vroegen zich af wat dit drama te betekenen had. Er werd geluisterd naar het protest. Twee dagen later kon Pastoor zijn koffers pakken.

Uit eigen beweging Er waren wel trainers die uit eigen beweging al eerder opstapten. Hans Kraay sr. kreeg het in 1975 zelfs voor elkaar om vier dagen voor aanvang van de competitie zijn contract alweer in te leveren bij Ajax, omdat de relatie met de spelers en het bestuur niet al te best was. Gezondheidsproblemen waren ook een reden voor trainers om heel snel op te geven bij een club. In 1977 legde Wiel Coerver zijn functie na twee wedstrijden bij Go Ahead Aagles neer vanwege hartproblemen. Nu lijkt het alsof trainers in de voetbalwereld snel hun biezen (moeten) pakken, maar het kan nog veel erger. In het tennis hebben spelers er soms na een week al geen zin meer in.

Krajicek werd bedankt Richard Krajicek had zijn droombaan te pakken toen de Zwitserse topspeler Stan Wawrinka hem vorig jaar opbelde met de vraag of hij kwam solliciteren. Wawrinka had gehoopt dat de Wimbledonkampioen van 1996 hem de liefde voor gras kon overbrengen. Dat ging alleen in de eerste ronde goed. Toen Wawrinka vervolgens op zijn broek kreeg van de Argentijn Juan Martín del Potro, die nota bene net terug kwam van lang blessureleed en nog geen fatsoenlijke backhand kon slaan, was de Zwitser er wel weer klaar mee. Krajicek werd bedankt. Zijn samenwerking met de Canadees Milos Raonic duurde iets langer. Raonic had gehoopt onder Krajicek zijn eerste grandslamtitel te winnen. Op de Australian Open was de kwartfinale dit jaar het eindstadium, op Roland Garros verloor hij in de vierde ronde. Daarna kon Krajicek vertrekken. Zo gaat dat in de wereldtop. Deze week werd bekend dat Krajicek het Nederlandse talent Tim van Rijthoven gaat trainen. De 20-jarige speler, die aan het terugkomen is van een blessure, zal hem naar verwachting niet zo snel aan de kant zetten. Hij kan nog gekneed worden. Van Rijthoven mag dan prof zijn, een grote mond zal hij nog niet zo snel hebben.

