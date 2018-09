Het ontbijtbord van een zestienjarige is geen licht onderwerp

Elk onderwerp heeft zijn eigen zwaarte of draagt een eigen wereld mee. Bij zogenaamd zware onderwerpen als misstanden en religie, islam en terrorisme (om maar wat te noemen) ligt die wereld bloot, bij lichtere – zoals de vraag waarom pasta in Italië lekkerder smaakt dan thuis – is die wereld verborgen achter de sluier van het alledaagse. Niet iedereen tobt over de vraag of kwaad en onverdraagzaamheid misschien ook intrinsiek zijn aan religie, maar dat met die pasta…

Lees verder na de advertentie

Vandaag wil ik u een licht onderwerp voorleggen waarachter ook meer schuilgaat dan ikzelf vermoedde. Deze week fotografeerde ik het ontbijtbord dat mijn zestienjarige dochter had achtergelaten voor ze zich – weer te laat – naar school haastte.

Het bord bevatte een bruine boterham met hagelslag waar het middengedeelte uit was gegeten. Alleen de korsten waren overgebleven. Ik zag, tot mijn eigen verbazing, een bord van een driejarige voor me.

Intussen hebben meer dan 75.000 mensen het ontbijtbord van mijn dochter bekeken

Sociale media maken het mogelijk die verbazing te delen en ik plaatste mijn foto op Twitter, waar ik een ­betrekkelijk bescheiden account voer, voorzien van de summiere tekst: “Ze is zestien.” Een kleine ergernis met een knipoog.

Ik zou hier in de krant verder niet over begonnen zijn als niet deze tweet massaal werd bekeken en van commentaar voorzien; op het moment dat ik dit schrijf hebben meer dan vijfenzeventigduizend mensen het ontbijtbord van mijn dochter bekeken.

Ter vergelijking: een zeer gelaagde en doordachte tweet mijnerzijds naar aanleiding van de cartoonwedstrijd van Wilders en het recht om het geloof te bespotten (‘Uw geloof mag u heilig zijn, er is niets heiligs aan uw geloof’) werd amper negenhonderd keer gezien.

Nu zou je kunnen zeggen dat de ontbijtbordgrap geslaagd was en de knipoog goed begrepen, maar de reacties waren veelzijdiger dan dat.