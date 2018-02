Het ondergeschoven schaatskindje

Het levert vaak de beste schaatsers op. Maar dat succes als gevolg van die versnippering heeft ook een keerzijde, die eens per vier jaar duidelijk wordt. Voor de derde keer op vier Spelen werd een gouden medaille gemist op de ploegenachtervolging bij zowel de mannen als de vrouwen. Het werd zilver voor de vrouwen, brons voor de mannen.

In de maand voor de Spelen trainden de vrouwen één keer, de mannen nooit

Dus stond een wat teleurgestelde bondscoach Geert Kuiper na afloop te vertellen dat het succes van het schaatsen ook het probleem is, met hemzelf nu als de coach die het moest uitleggen. Een onmogelijke opgave vond Kuiper zijn werk niet. Maar feit is dat de ploegenachtervolging al sinds de eerste keer in Turijn 2006 een ondergeschoven kindje is. Kramer stapte daar op een blokje, en in Vanvouver 2010 leidde miscommunicatie in de halve finale uiteindelijk tot een bronzen medaille.

Sotsji dan, vier jaar geleden. Sponsor KPN besloot ruim een ton in te leggen voor winst. Het team belegde zelfs een zomers trainingskamp op Vlieland. En dat jaar, zowaar, werd de gouden medaille opgehaald.

Maar nu, vier jaar later, was er van zulke voorbereiding geen sprake meer. Bondscoach Geert Kuiper sprak in de zomer met negen mannen en acht vrouwen één keer per maand af voor een trainingssessie. Meer lukte niet. Tijdens de wereldbekers was het eerder zoeken naar deelnemers dan bouwen aan een team. Nederland moest bij alle wereldbekers dit seizoen een andere formatie het ijs opsturen. Bij zowel de mannen als de vrouwen.

Toen Kuiper vlak na het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in december vertelde wie de achtervolging ging rijden, kon hij de twee kwartetten amper bij elkaar krijgen. Tussen het OKT en het afreizen van de sporters naar Zuid-Korea ongeveer eind januari trainden de vrouwen één keer met elkaar. De mannen zagen elkaar die periode nooit.