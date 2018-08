Het ondenkbare gebeurt: Duitsland vraagt zich af of het aan de kernwapens moet

In het hele land is er geen ingenieur die er verstand van heeft. Het land stopte zeven jaar geleden zelfs in één klap met kernenergie. Toch is in Duitsland een discussie opgelaaid over de vraag of de Duitsers niet zelf over een atoomwapen zouden moeten beschikken. Je weet maar nooit, met Poetin in het oosten en even verderop ook nog Trump.

Met hem begon het allemaal, met Trump. Die had zich in zijn verkiezingscampagne nog niet laatdunkend uitgelaten over de Navo of CDU-politicus Roderich Kiesewetter opende het debat. Zou het niet goed zijn, opperde Kiesewetter, als Duitsland via een bijdrage aan de Britse en Franse kernwapenprogramma's een aantal van die apparaten op zijn grondgebied kon krijgen?

Toen kwam de hoofdredactie van de Frankfurter Allgemeine Zeiting, een conservatieve krant, er overheen. Die vroeg zich in het commentaar af of het niet tijd werd om eens na te denken over iets wat 'voor het Duitse brein ondenkbaar is': de behoefte aan een nucleair wapen. Sindsdien is het taboe van die gedachte af. Zegt de ene professor stellig dat de Duitsers niet op bescherming van de Britten en de Fransen kunnen rekenen, dan antwoordt een ander dat een Duits atoomwapen het meest idiote idee in jaren is.

Anti-kernwapen Dat laatste vinden ook de meeste Duitsers. Uit opinie-onderzoek blijkt dat maar liefst 93 procent van de Duitsers tegen kernwapens is. Een dikke meerderheid van 85 procent van de Duitsers zou het liefst de in het land gestationeerde Amerikaanse atoomwapens het land uit werken. Bovendien heeft Duitsland wel drie internationale verdragen getekend waarin het belooft niet aan kernwapens te beginnen. Een bijdrage, vorige week, van een wetenschapper in Die Welt stookte het debat opnieuw op. Politicoloog Christiaan von Hacke uit Hamburg maakt zich bijzonder veel zorgen om de anti-Duitse houding van Donald Trump. "Deze wending in de Amerikaanse politiek kent in de moderne geschiedenis geen enkel ander voorbeeld", schrijft hij. Volgens Von Hacke hopen de meeste Duitse politici dat het Amerikaanse regime snelt wisselt, zonder na te denken of Trump misschien wel gelijk heeft. In zijn ogen heeft hij dat. "Duitsland heeft flink geprofiteerd. Dat de Amerikanen de Duitsers als klaplopers zijn gaan zien, is wel te begrijpen." Ook Von Hacke ziet heil in een Duits kernwapenprogramma. Op zijn minst zou het mogelijk moeten zijn om erover te discussiëren, meent hij: "Het debat is nauwelijks mogelijk." Per kerende post kreeg hij repliek van Rudolf Adam, deskundige op het gebied van veiligheidspolitiek. "We hebben noch nucleaire wetenschappers, noch ingenieurs die kunnen meepraten", relativeert die. "Bovendien, als Duitsland zich het recht toe-eigent om nucleaire wapens te bezitten, wat zullen andere Europese landen dan doen? Dan zal oud wantrouwen jegens Duitsland opnieuw opvlammen."

