Het OKT is voorbij, maar er is nog niet voor iedereen zekerheid

In principe is het simpel. Er gaan tien vrouwen en tien mannen naar de Spelen. Wie meer kans heeft op goud, komt hoger in de lijst waar per geslacht zestien startplekken op staan. De twijfel wordt veroorzaakt door het feit dat bondscoach Geert Kuiper nog drie mensen kan aanwijzen.

Lees verder na de advertentie

In het mannentoernooi zorgde de derde plek van Patrick Roest op de 1500 meter vanmiddag (achter de ongenaakbaren: Kjeld Nuis en Koen Verweij), voor het nodige denkwerk. Met Roest kwam er namelijk ook een extra naam de matrix binnengeslopen.

Ik sta op een plek die de eerste afvaller is. Patrick Roest

Roest, die na een zware blessure nu pas weer goed bleek, was precies om die reden nog niet euforisch. Hij twijfelt zelf nog of hij mee mag. “Ik sta op een plek die de eerste afvaller is.” Maar hij zou er zo nog bij kunnen zitten, als bondscoach Kuiper besluit morgen Thomas Krol af te laten vallen ten gunste van Kai Verbij, of als hij Jan Blokhuijsen besluit thuis te laten.

Dat zit zo: Krol is nu de negende schaatser die naar de Spelen zou mogen, Roest de tiende en Jan Blokhuijsen zou als elfde afvallen. Die laatste staat alleen wel met potlood geschreven op de ploegenachtervolging, en heeft daardoor een streepje voor.

Kuiper kan de geblesseerde Kai Verbij (die al is geplaatst op de vijfhonderd meter) een aanwijsplek geven op de duizend meter. Dat zou betekenen dat Roest schaatser nummer negen is die naar de Spelen gaat, en Blokhuijsen de tiende. Krol valt dan af. Die laatste zag dat gisteren al een beetje aankomen. “Gelukkig is het niet aan mij, maar ik denk dat ik geen recht van spreken heb.” Krol werd vijfde op de 1500 meter.

Sven Kramer zou zich kunnen vinden in die optie, voor wat het waard is. “Uiteindelijk is het idee dat boven de matrix staat dat er zoveel mogelijk kans is op goud. En met een fitte Kai Verbij heb je meer kans op goud.”

Vrouwentoernooi Het vrouwentoernooi lijkt voor een logische schifting te hebben gezorgd. Annouk van der Weijden won vandaag de vijf kilometer, met op plek twee het verrassende talent Esmee Visser. Daarmee reden zij zich naar de laatste olympische plaatsen. Beiden waren ongelooflijk blij, maar Letitia de Jong niet. Die laatste is, als bondscoach Geert Kuiper haar niet aanwijst, waarschijnlijk de dupe van de verrassende Visser. De Jong staat weliswaar in de prestatiematrix, wat zou betekenen dat ze is geplaatst. Maar ze is de elfde schaatsster in de lijst, en er mogen er maar tien naar Pyeongchang. Visser verkreeg een ‘belangrijker’ plekje en duwde als het ware De Jong uit de selectie. Visser (21) had zelf daar allemaal geen weet van. Na afloop stond ze een beetje giechelend en ietwat zenuwachtig haar waterflesje vast te knijpen. Ze wist nog niet helemaal hoe ze zich een houding moest geven na haar bijzondere vijf kilometer, waarmee ze zich naar een ticket voor de Olympische Spelen schaatste. Ze hadden gezegd dat ik ze een poepie moest laten ruiken. Maar als ik bij hen opval, dan is dat al gaaf. Esmee Visser De studente farmaceutische wetenschap aan de VU had voor haar eerste echt belangrijke wedstrijd nog wat steun in de rug gekregen van haar grote helden, Koen Verweij en Sven Kramer. “Ze hadden gezegd dat ik ze een poepie moest laten ruiken. Maar als ik bij hen opval, dan is dat al gaaf.” Bovendien had ze de steun van haar schaatsclub, in Leimuiden. Die waren met een bus naar Thialf afgereisd. “Ze hadden allemaal aanplakbiljetten gemaakt. Schreeuw Esmee naar de Spelen. Maar toen dacht ik, hebben jullie al die andere Nederlanders gezien? Ik wilde gewoon rijden.” Er vlogen vandaag vele meningen over en weer in Thialf, maar echt uitsluitsel komt morgen pas. Om 12.00 uur, als bondscoach Kuiper spreekt.

Mannen naar de Spelen (naar volgorde van de niet-definitieve selectievolgorde): Sven Kramer (5, 10 kilometer)

Bob de Vries (5 kilometer)

Kjeld Nuis (1000, 1500 meter)

Jorrit Bergsma (10 kilometer)

Koen Verweij (1000 meter, 1500 meter, massastart)

Ronald Mulder (500 meter)

Kai Verbij (500 meter)

Jan Smeekens (500 meter)

Thomas Krol (1000 meter)

Patrick Roest (1500 meter)