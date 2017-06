Het NK gaat weer eens de glooiende heuvels in

Het NK in Montferland breekt dankzij de heuvelachtige contourlijnen van het landschap, tegen de Duitse grens aan, met de tendens van de laatste jaren dat de beste Nederlandse renners verstek laten gaan op het nationaal kampioenschap.

Vorig jaar op Goeree-Overflakkee en daarvoor in Emmen en Ootmarsum prefereerden renners als Robert Gesink, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wout Poels hun voorbereiding op de Tour de France boven het NK. Ongelijk kon je ze niet geven: de gladgestreken parcoursen spraken behalve bij de promotieafdelingen van de betrokken gemeenten amper tot de verbeelding. Het NK was verworden tot een risicovol sprintersbal waar klassementsrenners niets te zoeken hadden. De KNWU sprak zelfs even van sancties: renners die het NK overslaan zouden geen uitnodiging moeten krijgen voor het WK.

Maar dit jaar gaat het anders. De mannen rijden 231 kilometer over een parcours van zestien kilometer met twee oplopende stroken: 't Peeske in Beek en de Muur van Zeddam. Om van twee kuitenbijters te spreken is iets te veel eer. Daarmee zou je Zuid-Limburg te kort doen. Maar het moet volstaan om het NK niet in een massasprint te laten eindigen. En dat is de belangrijkste reden dat de groten morgen in 's-Heerenberg aan de start staan van de oudste wielerwedstijd van Nederland (sinds 1888).

Dit is één van de mooiste parcoursen. Alles zit er een beetje in

Er speelt nog een andere reden, merkte Gesink en passant op na het NK tijdrijden woensdag, ook in Montferland. "Dit is één van de mooiste parcoursen. Alles zit er een beetje in. Een mooi bosrijk parcours en een beetje glooiend. De wielersport leeft in Nederland en ook zeker in de Achterhoek." Sinds Dumoulin een slapende wielernatie tot leven heeft gekust, trekken andere coureurs - van jong tot oud - zich zichtbaar op aan de verrichtingen van de Giro-winnaar: Koen Bouwman onlangs in de Dauphiné en Kruijswijk in Zwitserland. Dumoulin is niet de uitgesproken favoriet. Hij werd woensdag weliswaar opnieuw de beste tijdrijder van Nederland, maar bij een rit als het NK komt meer kijken.

Ploegenspel Wie het ploegenspel beheerst maakt sowieso een goede kans. Zo was het altijd al en daar zal het wedstrijdbeeld morgen niet mee gaan breken. Dumoulin weet zich geruggesteund door een stevig team. Maar hetzelfde kun je zeggen van Gesink. Lotto-Jumbo staat traditiegetrouw met de grootste afvaardiging aan de start. Dat eenlingen niet kansloos zijn bewees Niki Terpstra tot driemaal toe. Hij werd daarbij overigens vaak geholpen door de grootste formatie omdat hun overtal meer dan eens in gekrakeel en miscommunicatie resulteerde. Vorig jaar klopte het ploegenspel een keer wel. Het resulteerde in de eerste nationale titel voor de grote ploeg (Dylan Groenewegen) sinds 2009 toen Koos Moerenhout voor destijds nog Rabobank de sprinters verraste met een 'Zoetemelk-achtige' aanval in de slotmeters. Terpstra moet dit NK overigens vanwege een blessure overslaan. Voor Gesink en Mollema is het niet meteen de rood-wit-blauwe trui die telt op het NK. Beiden rijden zich warm met het oog op de Tour die volgende week in Düsseldorf vertrekt. Het NK is competitief kilometers maken, daar kan geen training tegenop. Een nationale trui, weet oud-renner Raas, mag je een jaar lang dragen. Daar kan geen roze of geel tegenop Voor de overige renners is het vooral de mogelijkheid om op de golven van de huidige wielerroes mee te liften. Een nationale trui, weet oud-renner Raas, mag je een jaar lang dragen. Daar kan geen roze of geel tegenop.

Poels mist Tour, maar rijdt wel NK Voor Wout Poels komt de Tour de France te vroeg. De 29-jarige Nederlander is deze zomer overgeleverd aan de tv, om de grootste koers ter wereld te volgen. Zijn ploeg Sky koos voor acht andere secondanten die drievoudig Tourwinnaar Chris Froome moeten bijstaan. Poels is sinds een paar weken weer pijnvrij nadat hij maandenlang aan de kant stond vanwege een slepende knieblessure. Het gebrek aan wedstrijdritme breekt Poels op. Hij ontpopte zich de voorgaande twee jaren tot de meesterknecht van Froome in de bergen. Het succes van Froome kwam dan ook voor een belangrijk deel op het conto van de Limburgse klimmer. Froome en Poels zijn goede vrienden: de Brit wilde dan ook geen stem hebben in het ploegbesluit Poels thuis te laten, zei ploegleider Servais Knaven tegen De Telegraaf. De Nederlander kan zich nu richten op de Ronde van Spanje waar hij waarschijnlijk de rol van kopman zal vervullen. De domper is groot bij de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar. Pluspunt is nu wel, twitterde Poels, dat hij zondag het NK in Montferland bij 's-Heerenberg rijdt.

