Het Nederlands enthousiasme voor autoraces trok Formule 1 over de streep

Volop blije gezichten vanochtend op het circuit van Zandvoort, tijdens de officiële aankondiging dat de Formule 1 na 35 jaar weer in Zandvoort wordt verreden. Welke datum er voor Zandvoort op de F1-kalender komt te staan is nog niet helemaal duidelijk. Volgens voorzitter Chase Carey van Formula One zal het volgend jaar rond deze tijd zijn, maar de exacte datum volgt over een maand of twee.

De ligging van dit circuit, de duinen en de zee zullen mensen aanspreken

Een van de redenen voor de keuze voor Zandvoort is het enthousiasme in Nederland voor de autoraces, zegt Carey. “Die zee van oranje die ik steeds zie, uniek”, zegt hij. “Die passie maakt Nederland speciaal.” Carey roemt ook het belang van dit circuit in de racehistorie, en het feit dat Zandvoort in Europa ligt als redenen dat de keuze op Nederland is gevallen. “Het is een iconisch circuit dat we nu terugbrengen”, zegt Carey. “We willen in plaatsen zijn die over de hele wereld de verbeelding prikkelen. De ligging van dit circuit, de duinen en de zee zullen mensen aanspreken. We willen dat het een spektakel wordt.”

Rond de races worden veel verkeersproblemen verwacht. Zandvoort ligt in beschermd duingebied en heeft twee relatief smalle toegangswegen en een spoorlijn. Er wordt gerekend op 200.000 betalende bezoekers, zegt Jan Lammers, oud-coureur en sportief directeur van het circuit. Volgens Lammers zal op verschillende manieren geprobeerd worden het evenement in goede banen te leiden.

Stepje “Iedereen mag komen zoals hij wil en als je in de file wilt staan heb je er zelf voor gekozen”, zegt Lammers, die de GP de ‘groenste op de kalender’ noemt. “We gaan mensen zo goed mogelijk informeren om slim te reizen. Je zou eraan kunnen denken dat mensen de auto ergens neerzetten en het laatste stuk fietsen. Of een stepje in de achterbak leggen.” Ook burgemeester van Zandvoort Niek Meijer is optimistisch over het oplossen van de te verwachten verkeersproblemen in Zandvoort. Hij denkt dat fietsen naar de Grand Prix een haalbare kaart kan zijn. “We gaan het zoeken in treinen en bussen, maar Nederland is een fietsland en daar gaan we het verschil maken. De hele metropool is op fietsafstand bereikbaar.”

