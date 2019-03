Het Nederlands elftal is dankzij Ronald Koeman terug in reëlere sferen

Ach, het was goed voor het evenwicht, goed voor iedereen, de 2-3 nederlaag die Oranje gisteravond tegen Duitsland leed. De jubel was alweer aangezwollen, met hier en daar iets van bombast erin, na het zo prettige 2018 en toch niet meer dan een winstpartijtje tegen het nietige Wit-Rusland. Maar Oranje is gereanimeerd door bondscoach Koeman, natuurlijk niet met een toverstaf bewerkt.

Dit was van een andere orde, een test van gewicht, een zware

Duitsland bleek toch wel even sterker dan ietwat kortzichtig werd verwacht, en Oranje uiteraard nog niet zo sterk als alweer gedacht, zeker niet over de hele breedte van het team met wekere plekken. Ernstige gevolgen in het EK-kwalificatietraject hoeft het niet te hebben, ervan uitgaande dat Nederland er met Duitsland bovenuit zal stijgen in de poule met verder Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. Koeman kan in reëlere sferen voortbouwen aan zijn ploeg, waarvan het middenveld (te weinig divers) gisteren het onderspit dolf, de aanval niet van topkwaliteit is en toch ook de centrumverdedigers Van Dijk en De Ligt het tegen wendbare opponenten lastig hadden.

Dit was van een andere orde, een test van gewicht, een zware. Bespiegelingen over de omslag van de Duitsers en de tijd die dat in Nederlands voordeel nog wel even zou vergen, waren wat misleidend geweest. Duitsland trad gisteren aan met negen basisspelers die er vorig jaar in Gelsenkirchen ook al bij waren geweest, in de laatste Nations League-wedstrijd waarin Duitsland ondanks de 2-2 beter was geweest dan Oranje.

Twee klappen Er is in Duitsland nog talent te over, werd onderstreept. Duitsland was voor rust beter en rustiger aan de bal, directer ook. Voor het middenveld van Oranje, voor Frenkie de Jong vooral, werden aanvankelijk de ruimtes afgeschermd. Dat deed al sterk denken aan hoe het destijds in Gelsenkirchen ging. Daarnaast had Duitsland twee hoogwaardige spiten, Sané en Gnabry, nogal een verschil (afgezien van Depay) met Oranje. Twee klappen deelde Duitsland uit in de eerste helft, flitsen konden het ook worden genoemd. Van Kroos naar de opkomende Schulz: De Ligt tolde en viel, Sané scoorde beheerst (0-1). Nog directer was daarna de pass van verdediger Rüdiger op de gladde Gnabry. Op zo’n speler kan de lange Van Dijk moeilijk grip hebben, hij moest hem (fraai) laten schieten (0-2). Twee kansen kreeg het stroef spelende Oranje toch nog voor rust, twee voor Babel die van dichtbij op doelman Neuer stuitte. Nee, niet alles kan goed vallen – hoewel, toch ook weer wel. Wat een gaten vielen er in het laatste gedeelte van de eerste helft. Doelman Cillessen weerstond de koppende Kehrer en Sané – de achterstand had groter kunnen zijn.

Waarschuwinkje Ja, Koeman was donderdag kritisch, na de eenvoudige 4-0 zege op Wit-Rusland. Oranje was in de eerste helft slordig geweest, nonchalant en frivool, bij 1-0 nog maar. Zo was de povere Wit-Russen soms ruimte geboden om uit te breken. Was het trainerstaal van Koeman? Zo werd het hier en daar afgedaan. Natuurlijk, een beetje trainer zal het niet laten om na zo’n avond een waarschuwinkje te laten horen. Maar wie het alleen maar als zoiets wilde bezien, ging toch aan iets essentieels voorbij. Hoe verrassend en opwekkend 2018 voor Oranje ook verliep, hij is onverminderd de coach van een ploeg in opbouw. De wedstrijd tegen Wit-Rusland was de eerste van het soort waarvan er in 2019 meer zullen zijn, die tegen mindere tegenstanders. Ja, gewonnen worden die in de meeste gevallen toch wel, en nee, niet altijd zal de vereiste concentratie kunnen worden opgebracht. Wat een gaten vielen er in het laatste gedeelte van de eerste helft Maar Oranje was wel heel vroeg met hakjes begonnen. Koeman veroordeelde geen frivoliteiten bij 3- of 4-0, nee, bij 1-0. Trainerstaal? Koeman pareerde het laconiek: hij is nu eenmaal de trainer, zei hij. Het is zijn taak er iets van te zeggen, zeker bij deze ploeg in ontwikkeling. Natuurlijk besefte Koeman ook wel dat dit het probleem doorgaans niet is in grote wedstrijden, zoals die van 2018 en die van gisteren. Maar hij kan en mag er niet van uitgaan dat zijn spelers zelf al wijs genoeg zijn. Met de vroege slordigheden tegen Wit-Rusland bevestigden ze dat. Ook na een normale overwinning op een klein land – in 2016 was Wit-Rusland met 4-1 verslagen – werd Oranje geprezen om teamkracht, de bereidheid om samen en voor elkaar te willen spelen, wat toch iets doodnormaals in teamsport zou moeten zijn. Maar die slordigheden, die hakjes waarmee de een de ander soms in problemen bracht, toonden die nu niet juíst dat ze nog niet ten volle beseffen wat het werkelijk inhoudt om samen en voor elkaar te spelen? Gisteren sprak Oranje onmiddellijk na rust toch weer de veerkracht aan die al vaker was getoond. Frenkie de Jong herstelde zich wat, beet van zich af. De Ligt kon al vroeg inkoppen na een voorzet van Depay (1-2). Depay zelf duwde de gelijkmaker over de lijn (2-2). Ook dat deed erg denken aan Gelsenkirchen, waar Oranje al van een 2-0 achterstand was teruggekomen. Duitsland heeft talent, maar in dit stadium nog wat te weinig inhoud. Zou Oranje meer inhoud hebben, dat was de vraag voor het slotgedeelte. Twee landenploegen in opbouw hingen tegen elkaar aan, beide nog met hun fouten. De vermoeide Gnabry ontsnapte toch nog een keer, na weer zo’n directe pass. Oranje kon ook in ruimtes counteren. Maar nee, Oranje had de inhoud niet. Duitsland speelde alsnog de winnende treffer van verdediger Schulz vloeiend uit (2-3), Koeman kan er in weer wat rustiger sferen op wijzen wat in de eerste interlandweek van 2019 goed ging en wat niet – en dat zal hij niet laten.

Van het verlies tegen Duitsland kan middenvelder Frenkie de Jong veel leren Half maart staat de teller voor Frenkie de Jong al op 45 officiële duels. Tegen Duitsland viel er weer veel te leren.











































































































































