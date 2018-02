Het najagen van deelbelangen schaadt de lokale democratie

Tot gisteren konden de lijsten met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bij de gemeente worden ingediend. Het is ongetwijfeld alles bij elkaar een lange lijst en een bonte verzameling geworden.

Nieuwe records worden in de lokale democratie gevestigd. In de vier jaar tussen deze verkiezingen en de laatste stembusgang is het aantal fracties in de gemeenteraden met maar liefst 149 gegroeid. Gemiddeld heeft een gemeenteraad, zo berekende Trouw in samenwerking met Investico, inmiddels bijna 7,5 fracties.

Dat het louter amateurisme is, kan niet de enige verklaring zijn dat fractie-afsplitsingen in gemeenteraden aan de orde van de dag zijn. Landelijke partijen houden, mag toch worden aangenomen, hun afdelingen nog enigszins in de gaten, maar ook de overstap van PvdA naar VVD, dan wel van het CDA naar een partij die zegt voor ouderen te willen opkomen, komt voor.

Er is veel meer aan de hand, met alle zorgelijke gevolgen van dien. Zorgelijk, omdat de laatste jaren veel op de lokale democratie is afgekomen. Het lidmaatschap van de gemeenteraad is, als het dat al ooit was, allang geen leuk tijdverdrijf voor hobbyisten meer, maar een wezenlijke functie die medeverantwoordelijkheid brengt voor het welzijn van de inwoners van een gemeente en de kwaliteit van de lokale samenleving.

Deelbelangen

Middelen als kiesdrempels (om het aantal lijsten te beperken) en het ontmoedigen van afsplitsingen door de nieuw ontstane fractie (deels) ondersteuning te onthouden hebben onoverkomelijke democratische bezwaren. Vrijwel steevast is daarbij het middel erger dan de kwaal.

Met de raadsverkiezingen voor de deur is maar één advies echt relevant: de kiezer moet goed nadenken over wat hij met zijn stem doet. Hij moet zich daarbij afvragen of het najagen van slechts deelbelangen de lokale samenleving als geheel dient en of er enige zekerheid is dat ingewikkelde zaken als bijvoorbeeld de afweging tussen ouderenzorg of jeugdzorg in goede handen zijn bij partijen die een deelbelang najagen.

