Het mysterie van het slinkende buikvet

Goed idee, zegt de dokter, regelmatig lopen of fietsen vermindert de vetlaag en dus de kans op hart- en vaatziekten. Maar merkwaardig genoeg weet de dokter niet hoe dit in zijn werk gaat. Dat trainen het buikvet doet slinken kan een co-assistent zien, maar het mechanisme is een biochemisch raadsel.

Lichaamsbeweging leidt tot de aanmaak van adrenaline, een hormoon, en dat kan zorgen voor de omzetting van de vetlaag die zich heeft gevormd rond de maag en andere ingewanden, was het vermoeden. Maar Deense onderzoekers dachten aan een andere sleutel: interleukine. Interleukine-6 om precies te zijn, want de interleukines zijn een hele groep signaalstoffen met uiteenlopende functies in het lichaam. Van interleukine-6 was bekend dat het wordt gevormd als spieren in beweging komen, en dat het de verbranding van vet kan bevorderen.

De Deense onderzoekers namen de proef op de som en zette tientallen zwaarlijvige proefpersonen op de hometrainer, en evenveel obese vrijwilligers in een controlegroep op de bank. Ze konden niet alleen zien dat training de speklaag deed slinken, maar ook wat er gebeurde als ze de werking van interleukine-6 blokkeerden. Dat heeft ook minder leuke kanten en speelt een rol in ontstekingsreacties zoals bij reumatoïde artritis. Daar zijn medicijnen tegen die de werking van het interleukine blokkeren. En zie: als proefpersonen die toegediend kregen, gebeurde er met hun buikvet helemaal niets, hoe hard ze ook fietsten.

Blijkbaar is dit signaalstofje cruciaal, wil de training vet doen verbanden. Een ontdekking waarmee de biochemici verder kunnen puzzelen. Hun advies intussen aan alle anderen: blijf lopen en fietsen, want het is gezond.

