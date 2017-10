Het mysterie van de Poetinburger

Voor gratis publiciteit zijn ondernemers bereid ver te gaan. In 2015 bijvoorbeeld, liet een nieuwe Amsterdamse club een gast opdraven met een kameel. De Partij voor de Dieren op hun achterste poten, aandacht van landelijke media: de tent was succesvol op de kaart gezet.

Bij Lucy’s Cantina Royale in New York werd er letterlijk wat op hun kaart gezet. Volgens Russische media serveerden ze namelijk een Poetinburger ter ere van zijn 65e verjaardag, jongstleden zaterdag. Een lichtend voorbeeld van de wereldwijde populariteit van de Russische leider, aldus staatsmedia. De vijflagige burger – geserveerd met sla en friet – zou precies 1.952 gram wegen, naar het geboortejaar van Poetin.

In een video van Ruptly, onderdeel van Russia Today, vertelt een Lucy’s-serveerster – die op Russische nieuwssites verschillende namen heeft – dat Poetin een voortreffelijk politicus is en men daarom de burger heeft ontwikkeld. Maar bij navraag ontkent het restaurant iets met de burger van doen te hebben. Een pro-Kremlin twitteraar post daarop een telefoongesprek waarin de barvrouw de burgeractie bevestigt.

Was hier er nou wel of geen sprake van een burgerinitiatief? The Guardian ontrafelt het mysterie: de serveerster werkt(e) inderdaad voor Lucy’s maar loog over filmopnames, die voor een schoolproject zouden zijn. En hoewel Russia Today aangaf de authenticiteit van de video niet te betwijfelen, haalde Ruptly het item maandag toch offline ‘omdat het niet aan de redactionele normen voldoet.’

Lucy’s zelf rept met geen woord over de affaire op de website of Facebookpagina. Een gemiste kans om de Fake News Burger op de kaart te zetten.