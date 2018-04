Het moet weer 'goddelijk flaneren' worden op de Coolsingel

De laatste rommel van de Marathon Rotterdam was gisteren op de Coolsingel nog niet opgeruimd of de schop ging de grond in. De komende drie jaar is de bekendste straat van de stad het domein van graafmachines. De 'veredelde snelweg' moet in 2021 zijn veranderd in een boulevard waar het groen overheerst, mensen flaneren en de auto zich zal gedragen als gast.

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser liet in 2015 de gemeenteraad weten dat de Coolsingel drastisch moest veranderen. De straat was verworden tot een verkeersboulevard die vooral bedoeld leek om het verkeer in zo'n hoog mogelijk tempo van Hofplein naar Schiedamsedijk en weer terug te brengen. De 22.000 auto's die dagelijks over de Coolsingel rijden, gebruiken het vooral als doorgangsweg.

Geen moment piekerden de wederopbouwers na de oorlog over restauratie van de oude Coolsingel

De stad wil dat de Coolsingel weer de 'monumentale allure' van voorheen terugkrijgt. In het plan dat een kleine 60 miljoen euro kost is nog ruimte voor de auto, maar veel minder dan voorheen. De hoop is dat straks nog maar 10.000 automobilisten per dag van de Coolsingel gebruik maken. Zij mogen niet harder dan dertig kilometer per uur rijden.

'Citylounge' Auto's krijgen straks aan de zijde van het Stadhuis twee keer één rijbaan. Aan de kant van de Bijenkorf komt een brede wandelpromenade met straatmeubilair en vele platanen. Daartussen rijden de trams. Met de term 'Citylounge' wil de gemeente aangeven dat het op de Coolsingel moet draaien om mensen die ontspanning zoeken. Ze mogen er feestvieren, herdenken, winkelen of gewoon even op een bankje zitten. Stadshistoricus Paul van de Laar ziet een verband tussen de komst van een zakelijke en functionele verkeersboulevard en de dromen van vooroorlogse bouwmeesters. Aan het eind van de negentiende eeuw was de haven in een moordende competitie verwikkeld met steden als Hamburg en Antwerpen. Permanent werd gezocht naar de modernste installaties om goederen snel over te slaan. De zucht naar moderniteit kwam terug in de stedenbouw. "Toen het bombardement van mei 1940 een groot deel van de Coolsingel in puin legde schiep dat letterlijk ruimte voor een nieuwe toekomst en werd het een openluchttoonzaal van het modernisme met strakke gebouwen met veel glas", zegt Van de Laar, die vorig jaar over de Coolsingel een boek publiceerde. Geen moment piekerden de wederopbouwers over restauratie. "Na het bombardement was het zaak niet om te zien, maar vooruit te kijken. Het oude, benauwde Rotterdam zagen zij als een stad met gebreken, zoals het ongeschikt zijn voor autoverkeer. Het nieuwe Rotterdam moest in het teken staan van verkeer, zakenleven en winkelen."

Goede oude tijd Na de oorlog kwamen er volgens Van de Laar steeds meer Rotterdammers die mijmerden over die goede oude tijd dat het gezellig was op de Coolsingel en je daar 'goddelijk kon flaneren'. Met de vijfde transformatie van de Coolsingel sinds de Middeleeuwen moet het weer die kant op. "Het is zoeken naar een balans tussen grootstedelijke aspiraties en de menselijke maat." Voorlopig moeten Rotterdammers de komende drie jaar worstelen met ongemakken. Zo kunnen tot april 2019 in het stadhuis geen huwelijken worden voltrokken. Die zijn verplaatst naar Brasserie Engels. Het Zomercarnaval gebruikt een andere route, de marathon eindigt op een andere plek en de Roparun finisht op de Binnenrotte. En het belangrijkste, als Feyenoord de KNVB-beker wint, dan is de huldiging in de Kuip.