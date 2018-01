Het moest een keer misgaan met Barbie

Met gillende sirenes werd Nederlands bekendste reality-ster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, een week geleden naar het ziekenhuis gebracht. Een overdosis drugs, bleek enkele dagen later. Meteen waren alle deskundigen op het gebied van media, entertainment en geestelijke gezondheidszorg het roerend eens: dit moest een keer fout gaan, deze vrouw was een kermis-attractie geworden en dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren.

Voor wie het mediafenomeen de afgelopen zeven jaar totaal gemist heeft, even een update: Samantha (28) had als kind nooit zin in school, maar ambitie had ze wel: ze verzamelde honderden barbies en wilde net zo mooi en beroemd worden als haar favoriete speelgoed. Met een borstvergroting, opgespoten lippen, een ‘pornoblonde’ pruik en dagelijks een uurtje – of twee – onder de zonnebank kwam ze een heel eind.

Bekend werd ze door haar deelname aan de reality-soap ‘Oh Oh Cherso’, waarin een groep Haagse jongeren in het Griekse Chersonissos het credo ‘zon, seks en zuipen’ een nieuwe betekenis gaf.

Succesvolle doorstart

Als enige van het zootje ongeregeld wist Samantha haar reality-carrière een succesvolle doorstart te geven. Vanaf 2012 waren alle ups en downs in haar leventje seriegewijs te zien op tv. Te beginnen met ‘Barbies bruiloft’, waarin haar huwelijk met Michael van der Plas centraal stond. Daarna volgde onvermijdelijk ‘Barbies baby’, over de geboorte van dochter Angelina. ‘Huisje, boompje Barbie’ legde de zoektocht naar een woning vast – die eindigde in een rijtjeshuis in Scheveningen. Een caravanvakantie in Spanje leverde materiaal voor ‘Samantha en Michael willen rust in de tent’. In het daaropvolgende ‘Doe effe paranormaal’ mislukte het opzetten van een nepwimpers- en tandenbleeksalon en speelden Samantha’s paranormale gaven ernstig op. Michaels veroordeling tot een taakstraf wegens gerommel met hennepgruis werd verwerkt in Thailand – ‘Samantha en Michael houden zich Thai’ – en daarna volgde de geboorte van zoontje Milano: ‘Samantha en Michael nemen er nog eentje’. In ‘Enkeltje Torremolinos’ emigreerde het gezin naar Spanje om daar Feestcafé Gezelligheid op te zetten.

Dat was veel in vier jaar tijd. De constant draaiende camera’s rond Barbies gezinnetje beginnen hun tol te eisen, en in de laatste serie is het trieste gevolg te zien: ‘Samantha en Michael scheiden ermee uit’. Barbie keert na vlammende ruzies terug naar Nederland, waar ze het aanlegt met porno-acteur Rolf Tangel, Michael blijft achter in de bar in Torremolinos die hij met een sterk op Barbie gelijkende zakenpartner omdoopt tot Bar Voom Voom.