Het moeras Manhattan werd 350 jaar geleden geruild voor piepklein Pulau Run

31 juli 1667, vandaag 350 jaar geleden, werden in het kasteel van Breda de kelken gevuld. Nederland en Groot-Brittannië beklonken op die dag een vredesakkoord na de Tweede Nederlands-Engelse Oorlog, die vooral op zee werd uitgevochten.

Een van de bepalingen in het vredesverdrag: de Britten kregen het toen onbetekenende eiland Manhattan in New York (Nieuw Amsterdam) toegewezen. De Nederlandse overwinnaars namen bezit van Pulau Run, een eilandje van 3 kilometer lang en 1 kilometer breed dat véél meer waarde vertegenwoordigde dan het moeras aan de Amerikaanse Oostkust.

Het piepkleine Pulau Run, een van de Banda eilanden, was ontzettend belangrijk voor de Nederlandse kolonialen. Het was een van de weinige plekken op aarde waar de myristica fragrans in overvloed groeide, de boom die nootmuskaat voortbrengt. Dit specerij, spotgoedkoop te halen op de Banda-eilanden, was in de zeventiende eeuw in het Westen waardevoller dan goud.

'Vastgoeddeal van het millennium'

De overeenkomst was niet een gewoon voorbeeld van een koloniaal bewind dat landjepik pleegde over de hoofden van de lokale bewoners heen. Nee, dit was 'de vastgoeddeal van het millennium', zegt schrijver Ian Burnet in een reportage in The Sydney Morning Herald vanaf het eiland Pulau Run.

Een fotograaf van die krant reisde onlangs naar het wingewest uit de koloniale periode om het leven er te documenteren. Die trip was geen sinecure. Terwijl Manhattan zelfs vanuit Europa meermaals per dag in zo'n 7 uur te bereiken is, is de reis naar Pulau Run zelfs vanuit Indonesië een hele kluif. Het enige vliegtuig dat vanuit de Molukse hoofdstad Ambon naar een buureiland vliegt staat aan de grond en een bootreis duurt tot wel 17 uur, merkte de reporter.

