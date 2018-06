Het ministerie van financiën kiest een slimmere aanpak van brievenbusfirma's

Nog voor de nieuwe toezichtswet voor trustkantoren in werking treedt, is die alweer aangepast. In het kat- en muisspel om dubieuze geldstromen door Nederland tegen te gaan, probeert het ministerie van financiën zo een nieuwe ontwijkingsroute te dichten. Over twee weken debatteert de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel.

Aanleiding voor het aanscherpen van de wet zijn signalen die Financiën al enige tijd kreeg via toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en vanuit de trustsector zelf, dat partijen op grote schaal om de wet heen werken.

Traditionele trustkantoren die het beheer voeren over vennootschappen die door buitenlandse bedrijven of personen in Nederland zijn opgericht, moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Mede naar aanleiding van de publicaties over de Panama Papers, werkt Financiën al enige tijd aan een nieuwe toezichtswet voor trustkantoren die deze eisen aanscherpt.

Schaduwtrustsector

Tegelijkertijd zijn er steeds meer partijen buiten de wet om werken, waardoor in feite een schaduwtrustsector ontstaat. Uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer bleek dat deze sector sterk in opkomst is. “Er ontstaat een scheiding tussen wat zich in het licht en wat zich in het donker afspeelt”, zegt secretaris Ewout Langemeijer van Holland Quaestor, de branchevereniging voor trustkantoren. “En de nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de wereld in het donker groeit.”

Trustkantoren verzorgen voor hun klanten vaak een postadres, doen de administratie en kunnen een bestuurder leveren voor de vennootschap. Vanwege de hoge risico’s met dit soort internationale geldstromen moeten trustkantoren streng controleren wie hun klanten precies zijn, waar hun geld vandaan komt en wat de reden is dat zij via Nederland hun zaken regelen. Vaak is dat vanwege de vele fiscale voordelen die Nederland biedt. Maar het kan ook gaan om witwassen, belastingontduiking of financiering van terrorisme.

Door de verschillende diensten die trustkantoren hun klanten aanbieden ‘op te knippen’ en te verspreiden over andere dienstverleners, is er geen sprake meer van trustdiensten volgens de wet. Daarmee vallen deze ‘knippers’ buiten het toezicht van DNB.